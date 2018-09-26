بعد أزمة آمال ماهر وتركي آل الشيخ..عمرو دياب يثير الجدل بموقفه – (صورة)

لندن – “القدس العربي ” : بعد الأزمة الحادة التي برزت مؤخراً بين الفنانة المصرية آمال ماهر​ ورئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، أثار الفنان المصري عمرو دياب الجدل حول موقفه منها.

وجاء ذلك بعد أن نشر دياب عبر صفحته الخاصة على انستغرام صورة لـ آل الشيخ برفقه حمادة إسماعيل الممثل الشخصي لتركي معلقًا :”فريق النجاح.. وحشتونا”.

وعمد دياب إلى حجب خاصية التعليقات عن الصورة، لكن ذلك لم يمنع من إنتشارها عبر مواقع التواصل الإجتماعي مع كثير من التعليقات التي إستغربت تصرفه هذا في ظلّ أزمته مع ماهر.