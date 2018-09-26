امرأة ثالثة تكشف أنها شاهدت مرشح ترامب للمحكمة العليا كافانو يرتكب تجاوزات جنسية

واشنطن: قالت امرأة ثالثة إنها شاهدت تجاوزات جنسية من جانب بريت كافانو وإنها تعرضت للاغتصاب الجماعي خلال سهرة في مطلع الثمانينات حضرها المرشح لعضوية المحكمة العليا الأمريكية.

وقالت جولي سويتنيك، في بيان نشره محاميها الأربعاء، إن الوقائع حصلت خلال سهرات ارتادتها عندما كانت طالبة في المرحلة الثانوية في ضواحي ميريلاند.

وأوردت أنها شاهدت كافانو يتصرف مثل “ثمل حقير” في مثل تلك السهرات ورأته “يمارس سلوكا غير لائق بدرجة كبيرة” مثل “ملامسة الشابات في أماكنهن الحميمة بدون موافقتهن”.

واضافت سويتنيك “رأيت بريت كافانو يفرط في شرب (الكحول) في العديد من تلك السهرات ويتصرف بشكل مسيء وعنيف جسديا تجاه شابات، مثل الالتصاق بالفتيات بدون موافقتهن والضغط عليهن ومحاولة نزع أو تبديل ملابس الشابات لكشف أماكنهن الحميمة”.

وقالت “شاهدته أيضا يوجه إساءات لفظية للشابات بالقيام بتعليقات جنسية فظة بهدف الانتقاص من قدرهن وإذلالهن وإحراجهن”.

واوضحت سويتنيك التي عملت للحكومة الفدرالية الأمريكية، إنها تعرضت للتخدير والاغتصاب الجماعي في سهرة بحدود 1982 حضرها كافانو.

ولم تحدد ما اذا كان كافانو شارك أو كان على علم بتعرضها للاغتصاب، لكنها قالت إن كافانو وشبابا آخرين من دائرته المقربة انخرطوا في سلوك مماثل.

وتأتي الاتهامات الجديدة بعد أن اتهمته امرأتان بالاعتداء الجنسي في الثمانينات، في فضيحة تعرقل إجراءات كانت تبدو سهلة لتثبيت القاضي المحافظ في المحكمة العليا.

وستمثل الاستاذة الجامعية كريستين بلازي فورد، الخميس، أمام لجنة في مجلس الشيوخ للإدلاء بشهادتها في اتهاماتها لكافانو بالاعتداء عليها جنسيا خلال سهرة عندما كانا مراهقين في المرحلة الثانوية.

ويواجه كافانو اتهامات بالكشف عن عضوه الذكوري لزميلته الطالبة ديبورا راميريز مجبرا إياها على ملامسته بدون رضاها خلال سهرة كثر فيها شرب الكحول عندما كانا في جامعة ييل بعد بضع سنوات على الوقائع الأولى.

ونشر بيان سويتنيك محاميها مايكل افيناتي وهو أيضا محامي النجمة الإباحية ستورمي دانيالز التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية مع دونالد ترامب.

(أ ف ب)