“فيسبوك” و”غوغل” تتعهدان بمكافحة الأخبار الكاذبة

بروكسل: أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن شركتي فيسبوك وغوغل وقعتا على “مدونة سلوك”، تلزمهما بمكافحة الأخبار الكاذبة.

وأوضحت المفوضية، في بيان، أن الخطوة تهدف إلى منع التأثير على المواطنين قبل انتخابات البرلمان الأوروبي، المقررة العام المقبل.

وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي توافق فيها مثل هذه الشركات على تبني معايير تنظيمية لمكافحة التضليل المعلوماتي.

وذكر البيان أن مدونة السلوك ستسهم في ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية شفافة ونزيهة، واحترام كامل للمبادئ الأوروبية الأساسية ذات الصلة بحرية التعبير وحرية الصحافة والتعددية.

وبموجب المدونة، تلتزم الشركتان بمجموعة واسعة من الإجراءات المتعلقة بالشفافية في الإعلانات السياسية وإغلاق الحسابات المزيفة، وحظر حسابات مروجي الأخبار الكاذبة، بحسب البيان.

وتفيد تقارير أوروبية بوجود مخاوف لدى بروكسل إزاء إمكانية أن تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق حملات ترويج لأخبار وهمية، على سير الانتخابات المقررة في مايو/أيار المقبل، لصالح الأحزاب الشعبوية والعنصرية والمناهضة للاتحاد الأوروبي. (الأناضول).