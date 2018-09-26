فنزويلا تتهم ترامب بالتشجيع على “تمرد عسكري” ضد مادورو

كراكاس: اتهمت كراكاس، الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتشجيع على “تمرد عسكري” في فنزويلا، بعدما أعلن أنه يمكن “الإطاحة سريعا جدا” بنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو “اذا قرر العسكريون القيام بذلك”.

وقالت الخارجية الفنزويلية، في بيان، إن “فنزويلا ترفض بشدة التصريحات المعادية (…) لرئيس الولايات المتحدة الذي يدفع نحو تمرد عسكري في البلاد”.

واعتبرت أن هذه التصريحات تشكل دليلا “على سياسة تغيير النظام التي تروج لها” واشنطن بمشاركة “دول اخرى في أمريكا اللاتينية”.

ورغم تصريحاته، أبدى ترامب استعداده للقاء مادورو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال إنه مستعد للقائه إن كان ذلك سيساعد فنزويلا مشيرا إلى أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وقال ترامب، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة، “كل ما أريده أن أرى فنزويلا تنتهج طريقا مستقيما. أريد أن يشعر الناس بالأمن. سوف نعتني بفنزويلا”.

وردا على سؤال عن احتمال اجتماعه بالرئيس الفنزويلي قال ترامب “لم أفكر في ذلك (لكن) إن كان هنا ويرغب في الاجتماع.. إن كان بوسعي مساعدة الشعب فهذا هو سبب وجودي هنا”.

وأكد مادورو، الأربعاء، مشاركته في أعمال الجمعية العامة، وقال في الطائرة التي تقله إلى نيويورك “أتوجه إلى الجمعية العامة للامم المتحدة للدفاع عن الحقيقة بشأن فنزويلا (…) على الجميع أن يعملوا بأن فنزويلا تقف على قدميها”.

(وكالات)