نتنياهو: ترامب مع بقاء الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيل أمنيا حال التوصل إلى حل الدولتين

نيويورك: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة توافق على أنه حتى إذا ما تم التوصل إلى حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ، فسوف تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الشاملة على الضفة الغربية.

وفي لقاء مع المراسلين الإسرائيليين بعد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، قال ننتياهو إنه بموجب أي اتفاق سلام ، ستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وحول سؤال لنتنياهو عن احتمال إقامة دولة فلسطينية خلال فترة توليه منصبه، ابتسم وقال: “أقترح عليكم الانتظار بصبر”.

وقال نتنياهو إنه لم يفاجأ بتأييد ترامب لحل الدولتين، مضيفا “نحن نناقش القضية باستمرار منذ أن أصبح ترامب رئيسًا في يناير/ كانون الثاني 2017.

وكان ترامب أبلغ نتنياهو، اليوم، أنه يريد حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في أوضح تعبير حتى الآن عن تأييد إدارته لهذا الأمر. وقال خلال اجتماعه مع نتنياهو “يروق لي حل الدولتين وأعتقد أنه يشكل الحل الأفضل”.

وقبل تصريح ترامب، امتنعت الإدارة الأمريكية عن إصدار بيانات لدعم حل الدولتين، والذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

ويطالب الفلسطينيون بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة،عاصمتها القدس الشرقية.

(وكالات)