ترامب ينفي اتهامات جديدة بسوء السلوك الجنسي ضد مرشحه للمحكمة العليا- (تغريدة)

واشنطن: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحامي، الذي كشف النقاب عن مزاعم جديدة بسوء السلوك الجنسي ضد بريت كافانو، مرشحه لعضوية المحكمة العليا الأمريكية، بأنه “في منتهى الحقارة” عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء.

ونشر مايكل أفيناتي بيانا من جولي سوتنيك، التي تقول إنها ذهبت إلى المدرسة الثانوية مع كافانو وأنه مارس سلوكا جنسيا تجاه فتيات عدة هناك.

وكتب ترامب، في تغريدة عبر موقع تويتر اليوم، “أفيناتي محام من الدرجة الثالثة، بارع في توجيه اتهامات باطلة، مثلما فعل معي، وكما يفعل حاليا مع القاضي بريت كافانو. إنه يبحث عن جذب الاهتمام إليه ولا يريد أن يتم النظر إلى سجله السابق و علاقاته السابقة، إنه في منتهى الحقارة!”.

Avenatti is a third rate lawyer who is good at making false accusations, like he did on me and like he is now doing on Judge Brett Kavanaugh. He is just looking for attention and doesn’t want people to look at his past record and relationships – a total low-life! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2018

ويمثل أفيناتي أيضًا ستورمي دانيلز، وهي ممثلة أفلام إباحية تزعم أن ترامب دفع لها 130 ألف دولار، كي تبقى علاقة بينهما عام 2006 سرا، قبل أن يصبح رئيسًا.

من جهته، نفى كافانو الاتهامات الموجهة ضده واصفا إياها بأنها “سخيفة” وتتجاوز الحدود القانونية والأخلاقية.

وقال كافانو، في بيان أصدره البيت الأبيض، بعد أن قامت جولي سويتنيك بتوجيه المزاعم الجديدة “لا أعرف من هذه، ولم يحدث هذا أبدا”.

ونفى كافانو، أول أمس الإثنين، جميع مزاعم سوء السلوك الجنسي المنسوبة إليه، وطالب بـ “جلسة استماع نزيهة” حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وتبرئة ساحته.

وقال كافانو، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” برفقة زوجته آشلي، “لم أعتد جنسيا أبداً على أحد .. أريد عملية نزيهة استطيع من خلالها الدفاع عن نزاهتي”.

وأضاف “لن ادع الاتهامات الزائفة تدفعني للخروج من هذه العملية”.

وأكد كافانو أنه لم يكن موجودا في الحفل موضع الادعاء، عندما كان مراهقا وأصر على أنه لم يكن لديه علاقات جنسية على الإطلاق إلا بعد سنوات دراسته.

(وكالات)