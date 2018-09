ترامب ينفي اتهامات جديدة بسوء السلوك الجنسي ضد مرشحه للمحكمة العليا- (تغريدة)

واشنطن: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المحامي، الذي كشف النقاب عن مزاعم جديدة بسوء السلوك الجنسي ضد بريت كافانو، مرشحه لعضوية المحكمة العليا الأمريكية، بأنه “في منتهى الحقارة” عبر موقع تويتر، اليوم الأربعاء.

ونشر مايكل أفيناتي بيانا من جولي سوتنيك، التي تقول إنها ذهبت إلى المدرسة الثانوية مع كافانو وأنه مارس سلوكا جنسيا تجاه فتيات عدة هناك.

وكتب ترامب، في تغريدة عبر موقع تويتر اليوم، “أفيناتي محام من الدرجة الثالثة، بارع في توجيه اتهامات باطلة، مثلما فعل معي، وكما يفعل حاليا مع القاضي بريت كافانو. إنه يبحث عن جذب الاهتمام إليه ولا يريد أن يتم النظر إلى سجله السابق و علاقاته السابقة، إنه في منتهى الحقارة!”.

Avenatti is a third rate lawyer who is good at making false accusations, like he did on me and like he is now doing on Judge Brett Kavanaugh. He is just looking for attention and doesn’t want people to look at his past record and relationships – a total low-life!

