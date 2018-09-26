غداة مهاجمة ترامب لها.. ترودو يدافع عن المحكمة الجنائية الدولية

نيويورك: دافع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، الأربعاء، عن المحكمة الجنائية الدولية، بعد يوم من مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لها، في كلمته بالأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن ترودو، قوله في تصريحات للصحافيين، إن كندا ما زالت تؤمن بأن المحكمة “مفيدة ووسيلة مهمة لتعزيز النظام العالمي المبني على القواعد”.

وفي السياق، أعلنت كندا انضمامها إلى بيرو والأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وباراغواي في المطالبة بإحالة الحكومة الفنزويلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية الأزمة الأخيرة في كاراكاس.

وقال ترودو للصحافيين، إن كندا تستخدم كل السبل الممكنة لمعالجة الوضع “الكارثي” في فنزويلا ، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية.

وفتحت المحكمة تحقيقا أوليا بالفعل في مزاعم تتعلق بأن قوات الحكومة الفنزويلية استخدمت القوة المفرطة لتفريق متظاهرين منذ أبريل/نيسان 2017.

وكان ترامب انتقد المحكمة، أمس الثلاثاء، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ترامب “لن نتخلى أبداً عن السيادة الأمريكية أمام بيروقراطية عالمية غير منتخبة وغير خاضعة للمساءلة.. المحكمة الجنائية الدولية لا تحظى بأي شرعية أو سلطة”.

(الأناضول)