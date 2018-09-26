﻿اليمن: احتفالات في مناطق سيطرة الشرعية بذكرى ثورة أيلول التي اطاحت نظام الإمامة والحوثيون يطلقون عدداً من الصواريخ على مأرب

تعز ـ «القدس العربي»: أقامت مدينتا تعز ومأرب أمس احتفالات ضخمة بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة 26 أيلول (سبتمبر) 1962 التي اطاحت بنظام حكم الإمامة الطائفي الذي تحاول جماعة الحوثي استعادته، عبرالانقلاب الذي نفذته في 21 أيلول (سبتمبر) 2014 سعيا للإطاحة بالنظام الجمهوري.

تضمن هذا الاحتفال في مدينة تعز عرضا عسكريا ضخما واحتفالا جماهيريا، رغم الحصار والآلام والجراح التي تحيط بها من كل جانب منذ مطلع الانقلاب الحوثي على النظام الجمهوري، حيث لم يعد الاحتفاء بمثل هذه المناسبة مجرد ذكرى سياسية عابرة قدر ما هو محاولة لتعزيز الحضور الجمهوري وإحيائه في نفوس الجيل الجديد الذي تحاول جماعة الحوثي الانقلابية محو كل آثار الثورة ضد الامامة من ذاكرة الأجيال ومحو كل ما له علاقة بذلك.

وكان احتفاء محافظة تعز، بذكرى الثورة الأم أيلول (سبتمبر) مزيجا من الاحتفاء الشعبي شاركت فيه كل مكوناتها الرسمية والجماهيرية والحزبية والاجتماعية، من خلال عرض شبابي جماهيري وعسكري لمختلف الوحدات العسكرية في محافظة تعز.

حضر هذه الاحتفالية من الجانب الحكومي نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجيه وقيادات السلطة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية والسياسية وحشد جماهيري كبير من المواطنين. وقال الوجيه في كلمته التي هنأ فيها الجماهير اليمنية بهذه المناسبة التي حررت اليمنيين من الحكم الإمامي، ان «دلالات الاحتفاء بهذه المناسبة في مدينة تعز يعكس بأنها مهد الثورة اليمنية».

وأشاد الوجيه بالتضحيات الجسيمة التي قدمتها محافظة تعز عبر مراحل النضال العديدة، داعيًا الجماهير إلى مزيد من التلاحم جنب إلى جنب لدحر القوى الانقلابية الظلامية السلالية التي تحاول عبثًا إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، في إشارة الى جماعة الحوثي الانقلابية التي تعتنق النهج الامامي الطائفي فكرا وسلوكا على أرض الواقع.

وأشاد وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي، بالبطولات التي سطرها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية واعتبرها المحفّز والداعم لـ«إعادة السلطة الشرعية للبلاد وإفشال مخططات الانقلابيين الحوثيين ومشروعهم الطائفي الذي استهدف تمزيق الوحدة الوطنية ونسيجها الاجتماعي».

الى ذلك شهدت محافظة مأرب أمس، عرضاً عسكرياً شاركت فيه وحدات رمزية من مختلف الألوية والوحدات العسكرية والأمنية احتفاءً بذكرى ثورة أيلول (سبتمبر)، أقامته رئاسة هيئة الأركان العامة، التي تعهدت قواتها بالحفاظ على الجمهورية اليمنية ومبادئ الثورة، والدفاع عن أمن واستقرار الوطن وحماية السيادة الوطنية والحفاظ على مكتسبات الثورة والجمهورية، مجددة العهد باستعادة الدولة وتطهير اليمن من الإنقلابيين الحوثيين الموالين لإيران.

وقال رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن طاهر العقيلي في كلمته بهذا العرض العسكري، إن «القوات المسلحة بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، باتت اليوم تشكل قوة ضاربة وقادرة على تحقيق النصر وردع كل من تسول له نفسه العودة بالشعب اليمني الى ما قبل 26 أيلول/سبتمبر 1962».

وأضاف العقيلي «سنشهد يوما قريبا يضيئ فجره كيوم السادس من أيلول/سبتمبر يعيد الأمل للشعب ويؤسس لنهضته الحقيقية ويدفن أحلام الامامة الى الأبد».

موضحا أن «الجيش الوطني والشرفاء الأحرار من أبناء الشعب اليمني سوف يسيرون نحو تحقيق أهداف الثورة التي ضحى من أجلها القردعي، وعبدالمغني، والزبيري ولبوزة، والقشيبي والشدادي، واليافعي وعلي ناصر هادي والصبيحي وكل الأحرار».

وانحصر الاحتفاء بهذه الثورة في هاتين المدينتين فقط، بينما لم تشهد بقية المدن التي تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية أي احتفالات أو أي مظاهر احتفائية بها مطلقا، خاصة المدن والمحافظات الجنوبية نظرا لوقوعها تحت نفوذ وسيطرة القوات الإماراتية الداعمة للحركة الانفصالية هناك وخروج أغلبها عن سيطرة السلطة الشرعية.

وذكر سياسيون لـ(القدس العربي) ان غياب الاحتفاء بهذه المناسبة هناك «يعد ّتعبيرا عن حالة غياب فعلي لسلطات الدولة في المحافظات الجنوبية والتي أصبحت تتلاشى تدريجيا بفعل السيطرة الإماراتية على تلك المحافظات، في ظل عجز الدولة عن مجابهته». وأوضحوا أن «هذه الحالة أصبحت توازي الانقلاب الحوثي في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الشمالية اذا استمر الحال على هذا النحو، الذي يعطي انطباعا بأنه احتلالا خارجيا بعد تحررها من القبضة الانقلابية الحوثية».

وفي السياق، قال مصدر عسكري حكومي أمس الأربعاء، إن الدفاعات الجوية للتحالف العربي اعترضت عدداً من الصواريخ الباليستية أطلقها المسلحون الحوثيون على مدينة مارب (شرق صنعاء).

وذكر لـ«المصدر أونلاين»، أن الدفاعات في معسكر تداوين دمرت الصواريخ قبل أن تسقط على المدينة، التي تشهد فعاليات احتفائية رسمية بمناسبة ذكرى ثورتي 26 أيلول/سبتمبر و14 تشرين أول/اكتوبر. وأشار إلى أن شظايا الصواريخ سقطت في أماكن غير مأهولة.

ومنذ فترة طويلة توقف الحوثيون عن قصف مدينة مأرب، وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها قصف المدينة التي تعد مركزاً للقوات التابعة للحكومة الشرعية، بعدد كبير من الصواريخ الباليستية.