﻿ماكرون لوفد هيئة التفاوض المعارضة من نيويورك: ندعم اتفاق «إدلب»

دمشق – «القدس العربي»: التقى وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة نصر الحريري الثلاثاء بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والوفد المرافق له على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك، وعبر الرئيس الفرنسي عن وقوف فرنسا مع الشعب السوري في سعيه للوصول إلى حل للمعاناة وللأزمة التي يعاني منها، مبدياً موقفاً مؤيداً وثابتاً تجاه التطورات الأخيرة في محافظة إدلب.

وأشار ماكرون إلى وجود تنسيق ما بين فرنسا والدول الأوروبية وكذلك مع الأطراف الموقعة على الاتفاق الأخير بغية تثبيت الاتفاق وتوفير الحماية للمدنيين، مؤكداً على ضرورة الدفع بالمسار السياسي حسب القرارات الدولية بما في ذلك مسألة تشكيل اللجنة الدستورية ودور الأمم المتحدة في مراحل تشكيلها وعدم السماح لأي طرف بالتلاعب بها أو عرقلة عملها، كما شدد الرئيس الفرنسي على ربط إعادة الإعمار بتغيير سياسي حقيقي في سوريا وفقاً للقرارات الدولية وأنه لا غنى عن التواصل مع الجانب الروسي للوصول إلى حل سياسي شامل يمهد لبناء مستقبل يليق بسوريا وشعب سوريا. كما التقى الوفد المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا وعدداً من رؤساء الوفود الدولية في نيويورك.