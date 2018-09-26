﻿إلغاء حكم إدراج مرشد الإخوان و50 آخرين على قوائم الإرهاب في قضية «غرفة عمليات رابعة»

القاهرة ـ «القدس العربي»: ألغت أعلى محكمة طعون مصرية، أمس الأربعاء، قرار إدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و50 آخرين على «قوائم الإرهاب»، إذ قبلت محكمة النقض الطعن المقدم ضد إدراج بديع و50 آخرين، على قوائم الإرهابيين على خلفية اتهامات بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ «غرفة عمليات رابعة».

وقررت المحكمة إعادة الدعوى لدائرة أخرى جديدة.

وفي مايو/ أيار 2017، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، 51 شخصًا على «قوائم الإرهابيين» على رأسهم محمد بديع، ونشر القرار في الجريدة الرسمية في يوينو/حزيران من العام نفسه، قبل أن يتم الطعن عليه من قبل المتهمين.

ويحاكم في القضية 51 شخصًا (39 حضوريًا و12 غيابيًا) بتهمة «إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة»، في الفترة من يوليو/ تموز 2013 إلى يناير/ كانون الثاني 2014، وهي التهمة التي ينفيها المتهمون.

وفي 14 أبريل /نيسان الماضي، قضت محكمة النقض في حكم نهائي، بنفس القضية، بتأييد عقوبة السجن المؤبد (25 عامًا) بحق بديع، وعضوي مكتب الإرشاد في الجماعة (أعلى هيئة تنفيذية في الإخوان) محمود غزلان، وحسام أبو بكر.

كما أيدت المحكمة حكم السجن 5 سنوات بحق 15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، بينما هناك 12 متهمًا غيابيًا لم يقدموا طعونًا أمام النقض.

وفي 14 أغسطس / آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار الإخوان في ميداني «رابعة العدوية» و«نهضة مصر» في القاهرة الكبرى، وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا، منهم 8 أفراد شرطة، بحسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر (شبه حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت 1000 شخص.

في الموازاة، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأييد أمر التحفظ على أموال 16 متهما في القضية رقم 1305 لسنة 2018 والمعروفة إعلامياً بـ«قضية معتقلي العيد».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا تقدمت بطلب للتحفظ على أموال المتهمين.

وشنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، طالت السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وصاحب مبادرة «نداء إلى الشعب المصري» التي طالب فيها بإجراء استفتاء شعبي على بقاء السيسي والخبير الاقتصادي رائد سلامة، ويحيى القزاز استاذ الجيولوجيا في جامعة حلوان وأحد مؤسسي حركة كفاية التي لعبت دورا في الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك.

وتضمنت أسماء المتهمين في القضية التي طالبت النيابة بالتحفظ على أموالهم، كلا من غادة محمد نجيب، ونرمين حسين فتحي، وعلي بطيخ، ومحمد محسوب درويش، وإيهاب جلال، وعمرو جمال، وشريف دياب، وسامح رمضان سالم، وعبد الفتاح سعيد، ومحمد كمال، وخالد أحمد إسماعيل، وهمام علي يوسف.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية في القضية المتهمين فيها بـ«مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، كما ستواجه المتهمين بالأحراز المضبوطة بالقضية والجرائم الموجهة للمتهمين».