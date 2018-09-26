﻿آل الشيخ يهدد المصريين: «سترون وجهي الثاني» … وقناته تهاجم ثورة 25 يناير

القاهرة ـ «القدس العربي»: تواصلت تداعيات إعلان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، الانسحاب من الاستثمار في مصر، حيث شنت قناة «بيراميدز» المملوكة للمستشار السعودي، هجوما على النادي الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارته محمود الخطيب، كما هاجمت ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، باعتبارها أفرزت روابط المشجعين « الألتراس» التي رددت هتافات «مسيئة» لآل الشيخ خلال مباراة الأهلي مع فريق حورويا الغيني في ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

وشن الإعلامي مدحت شلبي، هجوما حادا على جماهير النادي الأهلي وألتراس الأهلاوي.

وكان في اليوم السابق قد أذاع بنفسه خبر انسحاب آل شيخ، بعد يومين من تداول فيديو لجماهير النادي الأهلي على نطاق واسع تهاجم آل شيخ وتوجه له سبابا حادا، فضلا عن مهاجمتها لمدحت شلبي الذي انحاز لصاحب القناة في أزمته مع النادي الأهلي.

هجوم شلبي على جماهير الأهلي وصل لحد تحميلهم مسؤولية قتل زملائهم في مذبحة بورسعيد التي صدر فيها حكم القضاء بإدانة مسؤولين في النادي المصري. إذ اتهم شلبي ألتراس الأهلاوي، بأنهم السبب الرئيسي في مقتل 72 شخصاً من جماهير النادي في استاد بورسعيد عام 2012 في الواقعة الشهيرة بـ«مذبحة بورسعيد».

وقال «إذا كنت ناسي أفكرك.. اثنين من كابوهات أهلاوي بدأوا الاشتباك بجماهير بورسعيد وضربهم بأحد الشماريخ قبل المباراة ثم حملوا لافتة كبيرة كتب عليها بلد البالة مجبتش رجالة». وتابع : «أنتم من حرضتم الجانب الآخر على قتل زملائكم الذين أكلتم معهم عيش وملح، ومات 72 شابا فلذة أكباد آبائهم.. وكسرتوا وشتمتوا وفعلتوا أفعالا مشينة».

وانتقل شلبي في حديثه بالهجوم على ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011، قائلا إن «المجموعة، التي تواجدت في ملعب دار السلام، أثناء لقاء الأهلي وحورويا، منقادة وراء من استأجرها»، مشيرا إلى أن هذا « نتاج ما تسمى ثورة يناير، وما أتت به جماعة الإخوان الذين استباحوا المحاكم والأقسام».

واتهم مجلس إدارة الأهلي ورئيسه محمود الخطيب باستئجار مشجعين لسب تركي آل الشيخ، بعد أن تحدث الأخيرعن دفع ما يقرب من 40 مليون جينه مصري للنادي، ودعم الخطيب في انتخابات مجلس الإدارة الأخيرة.

وعلق شلبي على سب بعض جماهير الأهلي له في المباراة الأخيرة قائلا :»والدتي جزمتها بكل واحد جاب سيرتها، منذ ثورة يناير ساد عدم الاحترام والأغلبية العظمى كانوا من المنفلتين والمنحلين».

وأضاف: «أمي ربتنا وكبرتنا رجالة ووضعتنا في صدر المجتمع بفضل الله لكن مجموعة من الرعاع تجيب سيرتها، لن أعطي للأمر أهمية».

الديوان الملكي السعودي رد على هتافات جماهير النادي الأهلي المصري ضد آل الشيخ.

إذ قال سعود القحطاني، المستشار في الديوان، إن «هتاف بعض جماهير النادي الأهلي المصري، ضد المستشار تركي آل الشيخ، لا يمثل مصر ولا أهلها»، واصفا الفاعلين بـ«الغوغاء».

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ما حصل من إساءة لوالدتي ووالدة أخي تركي من بعض الغوغاء لا يمثل مصر ولا أهلها وشعبها الطيب»، وتابع: «تكاتف الجميع من سعوديين خصوصا وخليجيين ومصريين وعرب عموما في هاشتاغ إلا تركي آل الشيخ، دلالة أكيدة أن هذه التصرفات إساءة لصاحبها، ورفعة وعزة لمن صبر عليها، وعند الله تجتمع الخصوم».

كذلك خرج تركي آل الشيخ أمس بتصريحات جديدة مرتبطة بأزمته الحالية التي تسببت في انسحابه من الاستثمار في الرياضة المصرية.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «من اللحظة دي الوجه الثاني… ثاني!» (منذ هذه اللحظة سترون الوجه الثاني).

واعتاد آل الشيخ نشر تدويناته المتعلقة بالرياضة المصرية على موقع «فيسبوك»، فيما ينشر تغريداته المتعلقة بالرياضة السعودية على موقع «تويتر».

كما أن التعليقات كلها جاءت متعلقة بقراره الأخير بشأن الانسحاب من الرياضة المصرية.