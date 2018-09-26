﻿الرئيس عباس قبل خطابه: القضية تمر بأصعب الظروف

غزة – رام الله – «القدس العربي»: استبق الرئيس محمود عباس أمس خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، بالإعلان أن القضية الفلسطينية الآن تمر في «أصعب الظروف». في الوقت ذاته قال محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، إن القيادة الفلسطينية ستكون في حِلّ من الالتزامات والاتفاقات مع الاحتلال.

وقال خلال استقباله أعضاء من الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وهو يشير إلى الظروف الصعبة التي تمر بها القضية «لن نيأس وسنصمد حتى تحقيق أهدافنا وثوابتنا الوطنية المتمثلة بالحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».

وأكد أن الإدارة الأمريكية بقراراتها المتمثلة في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، وإزاحة ملف اللاجئين من طاولة المفاوضات وقطع المساعدات عن وكالة «الأونروا» «أخرجت نفسها كوسيط وحيد للعملية السياسية»، مضيفا «بالتالي أصبحت هناك ضرورة لعقد مؤتمر دولي للسلام ينتج عنه تشكيل آلية دولية لرعاية عملية السلام».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» عن الرئيس قوله «الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة المتمثلة بمواصلة سياسة الاستيطان واستمرار الاعتداءات التي تستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني لا يمكن السكوت عنها، وسنواصل جهودنا على المستويات كافة واتخاذ القرارات من أجل حماية شعبنا والحفاظ على حقوقه التي كفلها القانون الدولي».

وأكد على أهمية قضيتي المسجد الأقصى المبارك، وقرية الخان الأحمر، موضحا خطورة هذه القضايا، وتعهد بعدم مرورها. وحذر من خطورة المساس بمكانة ووضع المسجد الأقصى، وقال إنها «ستجر المنطقة إلى مزيد من التوتر وتدهور الأوضاع».

وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية، أكد حرص القيادة الفلسطينية على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني اليوم خطابا في الأمم المتحدة، سيحدد فيه معالم التحرك الفلسطيني المقبل، في ظل القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة، وسيبلغ حسب مسؤولين فلسطينيين المجتمع الدولي، بأنه سيذهب باتجاه تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بخصوص وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وكذلك وقف التعهدات التي قدمها سابقا للإدارة الأمريكية، بخصوص الانضمام لمزيد من المنظمات الدولية، علاوة على طلبه من المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

إلى ذلك وجهت القيادة الفلسطينية والفصائل، انتقادات حادة لخطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ألقاه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح إن «القيادة ستكون في حل من الالتزامات والاتفاقات مع دولة الاحتلال جراء تنصل الأخيرة منها»، وذلك في تعقيبه على خطاب ترامب، الذي قال إنه «معادٍ لقضيتنا وشعبنا»، لافتا إلى أنه، أي ترامب، «لم يعد منحازا لدولة الاحتلال فقط وإنما هو شريك في هذا الاحتلال». وأكد أن هذه الفترة تخلو من أي تواصل مع الإدارة الأمريكية، نظرا لمواقفها وقراراتها السابقة التي تجلت في الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، لافتا كذلك إلى أن المجلس المركزي سيعقد جلسة له بعد عودة الرئيس عباس، وسيضع آلية لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي السابقة. وطالب العالول الكل الفلسطيني بـ «الاصطفاف في خندق واحد» لدعم القيادة والرئيس عباس في «معركة الحفاظ على الثوابت والحقوق الوطنية»، مستهجنا موقف حركة حماس الذي وصفه بـ «المخيب للآمال جراء وقوفه إلى جانب الاحتلال وأعوانه».

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن إدارة الرئيس ترامب تصر على إغلاق الأبواب أمام السلام، ولا تستطيع لعب اي دور في صناعته بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتا إلى أنها «اختارت مكافأة جرائم الحرب والاستيطان الاستعماري والابرتهايد، الذى تمارسه سلطة الاحتلال إسرائيل»، مؤكدا أن رفض ترامب للمحكمة الجنائية الدولية يمثل «رفضا للقانون الدولي». وأكدت حركة الجهاد الإسلامي على ضرورة توحيد الصفوف «في مواجهة السياسات الصهيوأمريكية والتوقف عن المراهنة على الدور الأمريكي». ووصفت خطاب ترامب بـ «الاستعلائي والعدائي».

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الرئيس الأمريكي عكس في خطابه «الوجه الحقيقي البشع للإمبريالية الأمريكية، التي تواصل إغراق العالم في بحر من الدماء والدمار والخراب والاستقواء على الشعوب المفقرة».

ويوم أمس تظاهر عشرات اللاجئين الفلسطينيين أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة رفضا لخطاب الرئيس الأمريكي وقراراته التي تمس «الأونروا».

ورفع المشاركون وبينهم أطفال لافتات تندد بقرارات ترامب ضد «الأونروا»، التي أدت إلى خلق أزمة مالية كبيرة، تعاني منها هذه المنظمة الدولية، وكتب على لافتات «لا للمساس بحقوق اللاجئين»، و«حقوق اللاجئين خط أحمر».