﻿هاليب تتجرع مرارة الهزيمة أمام سيبولكوفا

ووهان (الصين) – رويترز: واجهت سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا صعوبات كبيرة في تجاوز آثار إصابة في الظهر قبل أن تخسر أمام السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا 6-صفر و7-5 في الدور الثاني ل .

وأبدت اللاعبة الرومانية، التي لحقت بها الإصابة خلال التدريبات في وقت سابق هذا الأسبوع، بعض المقاومة في المجموعة الثانية بعد بداية سيئة للمباراة لكنها لم تستطع الحيلولة دون خروجها المبكر في أول بطولة تشارك فيها منذ أمريكا المفتوحة. وقالت هاليب: «واجهت صعوبة في بداية المباراة لأن ظهري كان يعاني من حالة تيبس. كنت أعرف أن هذا سيحدث لأنني تحدثت مع فريقي الفني. في الأحوال المعتادة كنت سأنسحب من المباراة لكنني لم أرغب في ذلك. ولهذا ضغطت على نفسي لألعب بشكل افضل. لا أشعر بإحباط بسبب الهزيمة لكنني أشعر بحزن فقط بسبب الإصابة. سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة». وستواجه سيبولكوفا في الدور التالي منافستها الروسية داريا كاساتكينا التي أنقذت أربع نقاط لحسم المباراة قبل أن تتغلب على الصينية وانغ شيو (17 عاما) 6-1 و3-6 و7-6. ولم يساند الحظ التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا في مواجهة الصينية وانغ غيانغ التي تحمل هي الأخرى أمل بلادها في البطولة والتي نجحت في انتزاع الفوز 6-1 و3-6 و6-3 في ساعتين وثماني دقائق. لكن لاعبة تشيكية أخرى متأهلة من التصفيات هي كاترينا سينياكوفا نجحت في تحويل تأخرها بمجموعة إلى فوز 3-6 و7-6 و 7-6 على حاملة اللقب الفرنسية كارولين غارسيا. واعترفت كارولين فوزنياكي حاملة لقب استراليا المفتوحة أنها لم تكن في أفضل حالاتها رغم فوزها على السويدية ريبيكا بيترسون 6-4 و6-1 في مباراة استغرقت 88 دقيقة فقط. وقال اللاعبة الدنماركية التي لم تتجاوز الدور الثاني في أي بطولة شاركت فيها منذ التتويج بلقب ايستبورن في يونيو/حزيران الماضي: «عانيت من تراجع المستوى بعض الشيء لكنني لعبت في مواجهة لاعبة جيدة اليوم». ولم تستغرق الاسبانية غاربين موغوروزا وقتا طويلا هي الأخرى لتحقق الفوز على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 6-صفر و6-1 بينما تغلبت التشيكية بترا كفيتوفا على الصربية الكسندرا كرونيتش 6-3 و6-4.