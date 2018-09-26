﻿ألمانيا وتركيا تنتظران القرار اليوم في صراعهما على استضافة «يورو 2024»

برلين – د ب أ: وسط شعور تمتزج فيه الثقة بالقلق، يصل الملفان الألماني والتركي اليوم إلى المحطة النهائية في صراعهما على استضافة كأس الأمم الأوروبية المقررة عام 2024 .

وتسدل اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الستار على المنافسة الشرسة بين الملفين على استضافة «يورو 2024» من خلال عملية التصويت التي يسبقها الاستعراض النهائي للملفين. ويشعر مسؤولو الملفين بالثقة ولكن بدون اطمئنان تام للنتيجة النهائية التي ستحسم من خلال التصويت اليوم في مدينة نيون السويسرية، بعد جولة أخيرة من استعراض الملفين والرد على بعض الاستفسارات. ويحسم اليويفا موقفه بين منح «اليد الأمينة» لألمانيا، أو منح تركيا الفرصة للسطوع. ويشعر الأتراك فعليا أن دورهم حان بعد فشلهم أربع مرات في طلب الاستضافة، علما أن بعض المرات السابقة كانت بفارق هزيل عن الملف الفائز بحق الاستضافة. وقال يلدريم ديميرورين رئيس الاتحاد التركي: «لم نفقد الأمل أبدا في تحقيق هدفنا في استضافة البطولة… كل عملية تحضير سابقة لطلب الاستضافة منحتنا الخبرة لبلوغ هدفنا الكبير وهو استضافة البطولة الغالية». وأوضح: «في كل مرة، تعلمنا بالخبرة، ألا نستسلم أبدا. ولكن الأكثر أهمية أننا لم نفقد حماسنا». ومن المؤكد أن تركيا تتسم بالحماس والشغف نحو استضافة البطولة في ظل الدعم المالي الهائل المقدم إلى الأندية والمنتخب التركي. لكن قرارات منح الاستضافة لا تعتمد على المشاعر والقلب فقط وإنما على العقل أيضا.

وأبدى تقرير لجنة التقييم باليويفا تحفظات على بعض النقاط في الملف التركي منها ما يتعلق بالفنادق والانتقالات كما أن تركيا تحتاج إلى إعادة بناء ثلاثة من الاستادات العشرة المدرجة في الملف. وتتضاءل هذه المخاوف مقارنة بما يصفه اليويفا «افتقاد خطة التحرك في مجال حقوق الإنسان» والوضع السياسي الذي لا يمكن تجاهله في تركيا تحت قيادة الرئيس رجب طيب إردوغان. وأمام هذه المعارضة، يشعر مسؤولو الملف الألماني طبعا بالثقة في ظل تمتع بلادهم ببنية أساسية متميزة إضافة للاعتماد على مجموعة استادات محدثة شاركت في استضافة كأس العالم 2006 بألمانيا. لكن الفضيحة المالية التي أحاطت بملف استضافة المونديال الألماني تطل برأسها أيضا وتقف عقبة في مواجهة الملف الألماني لـ»يورو 2024». كما أن اعتزال النجم الشهير مسعود أوزيل للعب الدولي بعد 92 مباراة دولية مع المنتخب الألماني والفوز مع الفريق بلقب كأس العالم 2014 بروسيا وسط ادعاءات بالعنصرية لا يمثل صورة جيدة لألمانيا بغض النظر عما إذا كان أوزيل هو المخطئ أو كان الخطأ من جانب الاتحاد الألماني. ويمكن لألمانيا الاسترشاد بنجاحها الهائل في تنظيم مونديال 2006 وكذلك مونديال 1974 و»يورو 1988» كما أنها، على النقيض من تركيا، ستستضيف بعض مباريات «يورو 2020» .وبدا اليويفا معجبا بالجانب التنظيمي في الملف الألماني والذي يتطلب عملية صقل للمنشآت الموجودة أكثر من احتياجه لعملية تحديث شاملة. وقال النجم الألماني السابق فيليب لام، سفير الملف الألماني: «التقرير أظهر أننا تعاملنا مع عملنا بجدية تامة في الشهور الماضية وأن اليويفا يعترف بنقاط القوة في ملفنا». وأضاف: «سنقدم كل ما لدينا في الاستعراض الأخير للملف يوم الخميس. ونأمل تماما في أن نفوز بحق الاستضافة لأن ألمانيا هي أفضل مكان لاستضافة يورو 2024». ويتضمن كلا الملفين عشرة استادات مقترحة وموزعة على عدة مدن في أنحاء الدولة. وتتفوق ألمانيا في هذا المجال من خلال تقدمها على تركيا في إجمالي السعة الرسمية للاستادات العشرة، حتى وإن أعيد بناء استاد «أتاتورك» في اسطنبول بسعة 92 ألف مقعد ليكون ثاني أكبر استاد في أوروبا. ورغم هذا، أشار اليويفا إلى أن «السلطات الألمانية ألغت الإعفاء الضريبي» وهو ما سيؤثر على الإيرادات. وقدم ديميرورين الضمانات على تعظيم إيرادات اليويفا لأعلى حد ممكن.