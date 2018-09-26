﻿الدوري الألماني: أوغسبورغ يوقف انتصارات بايرن ميونيخ ويتعادل معه 1/1

برلين – د ب أ: أوقف أوغسبورغ مسلسل انتصارات مضيفه بايرن ميونيخ وتعادل معه 1/1 في الجولة الخامسة من الدوري الألماني، والتي شهدت أيضا فوز فيردر بريمن على هيرتا برلين 3/1 وهوفنهايم على هانوفر 3/1 وفرايبورغ على شالكه 1/صفر.

وتقدم البايرن بهدف سجله آريين روبن في الدقيقة 48، وتعادل أوغسبورغ بهدف سجله فيليكس غوتزه في الدقيقة 86. ورفع البايرن رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع أوغسبورغ رصيده إلى خمس نقاط في المركز الحادي عشر. وقبل هذه المباراة فاز البايرن بالمباريات الأربع التي خاضها في الدوري، بالإضافة إلى مباراة في كأس ألمانيا وأخرى في دوري أبطال أوروبا. في المقابل حقق أوغسبورغ تعادله الثاني في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والخسارة في مباراتين. وفاز فيردر بريمن على ضيفه هيرتا برلين 3/1. وسجل أهداف بريمن مارتن هارنيك في الدقيقة 11 وميلوس فيلكوفيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وماكس كروز من ركلة جزاء في الدقيقة 66 واسحاق بلفوضيل في الدقيقة الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف هيرتا برلين غافايرو ديلروسون في الدقيقة 53. ورفع فيردر بريمن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد هيرتا برلين عند عشر نقاط في المركز الثالث. وفاز هوفنهايم على هانوفر 3/1. وسجل أهداف هوفنهايم جوشوا برينت وبافيل كاديرابيك في الدقيقتين 20 و49، فيما سجل هدف هانوفر نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 55 من ركلة جزاء. ورفع هوفنهايم رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد هانوفر عند نقطتين في المركز السابع عشر. وفي المباراة الرابعة، فاز فرايبورغ على شالكه 1/صفر. ويدين فرايبورج بالفضل في هذا الفوز للاعبه فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 52. ورفع فرايبورغ رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع ويظل فريق شالكه بلا نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.