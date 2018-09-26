﻿الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يعبر فيورنتينا ويتقدم الى المركز الخامس

روما – د ب أ: اقتنص إنتر ميلان فوزا ثمينا من ضيفه فيورنتينا 2/1 في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.

وحرم الإنتر ضيفه فيورنتينا من التقدم إلى وصافة المسابقة. ورفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف فيورنتينا الثالث. ويتصدر يوفنتوس برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية، فيما يحل نابولي وصيفا برصيد 12 نقطة. وتقدم الإنتر بهدف حمل توقيع مهاجمه الأرجنتيني الدولي ماورو إيكاردي من ركلة جزاء في الدقيقة 45. لكن بعد مضي ثماني دقائق فقط من بداية الشوط الثاني رد فيدريكو كييزا بهدف التعادل لفيورنتينا. وقبل 13 دقيقة من نهاية المباراة تقمص دانيلو دي أمبروزيو دور البطولة وسجل هدف الفوز للإنتر.