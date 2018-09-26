﻿«يونايتد مورينيو» يودع المسابقة بشكل مفاجئ أمام دربي لامبارد

مانشستر – رويترز: ودع مانشستر يونايتد منافسات كأس رابطة المحترفين الإنكليزية مبكرا بخسارته بركلات الترجيح أمام دربي المنتمي للدرجة الأولى بعد التعادل 2-2 في الدور الثالث في استاد «أولد ترافورد».

وبدون اللجوء لوقت إضافي، كما تنص القواعد هذا الموسم، اتجه الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح ليتفوق فريق المدرب فرانك لامبارد 8-7 بعدما أهدر فل جونز ركلة تصدى لها الحارس سكوت كارسون. وقال جوزيه مورينيو مدرب يونايتد إنه شعر بمعاناة فريقه مع وصول ركلات الترجيح إلى مدافعي فريقه للتنفيذ. وأضاف: «كنت أدرك أننا سنعاني من مشاكل مع تسديد جونز وإيريك (بايلي) وكنت أعرف أننا سنصبح في مشكلة». وأكد لامبارد لاعب وسط إنكلترا السابق، الذي لعب تحت قيادة مورينيو في تشلسي، أن الفوز يعد المكافأة لفريقه الذي خاض المباراة بتشكيلته الأساسية وتعامل بشكل إيجابي مع اللقاء. وقال لامبارد الذي يخوض موسمه الأول كمدرب: «أريد تكوين تشكيلة قادرة على المنافسة. أنا فخور جدا بهم». وكان دربي على بعد دقائق من الفوز 2-1 في الوقت الأصلي بعد طرد سيرجيو روميرو حارس يونايتد في الدقيقة 67، لكن مروان فيلايني انتزع التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع. وفاز حامل اللقب مانشستر سيتي، غريم وجار يونايتد، 3-صفر على أوكسفورد، بينما خرج بيرنلي المنتمي للدوري الممتاز من الكأس بخسارته 2-1 أمام بيرتون المنتمي للدرجة الثانية.

وتقدم فريق المدرب جوزيه مورينيو بعد ثلاث دقائق بتسديدة متقنة من خوان ماتا بعد انطلاقة من أنطوني مارسيال من الجهة اليسرى. وتعادل دربي بركلة حرة رائعة من هاري ويلسون، الجناح الويلزي الصاعد المعار من ليفربول، في الدقيقة 59. وبعد ثماني دقائق تعرض روميرو حارس يونايتد للطرد بعدما لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء. واستغل دربي النقص العددي ليسجل الهدف الثاني عبر جاك ماريوت الذي تابع تسديدة ارتدت من الحارس البديل لي غرانت. لكن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع تعادل البديل فيلايني من ضربة رأس بعد تمريرة ديوغو دالوت العرضية وبعدها اتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح. وشارك المهاجم غابرييل جيسوس ضمن عدة لاعبين بارزين في تشكيلة السيتي الأساسية وسجل الهدف الأول بعد 36 دقيقة بضربة رأس قبل أن يحسم حامل اللقب الانتصار بهدفي رياض محرز وفل فودن في وقت لاحق. وكان بيرنلي حقق فوزه الأول في الدوري في الجولة الماضية هذا الموسم لكنه تعرض لخسارة مفاجئة أمام بيرتون. وسجل صاحب الأرض عن طريق ليام بويس وجيمي آلين ليلغي هدف كيفن لونغ مع بيرنلي ويضمن التأهل لأول مرة إلى الدور الرابع. وصعد أيضا بلاكبول (درجة ثانية)، بعدما فاز 2-صفر على كوينز بارك رينجرز (درجة أولى). وفاز فولهام 3-1 على ميلوول بعد هدف بتسديدة رائعة من سايرس كريستي، فيما أحرز أندروس تاونسند هدفين ليقود كريستال بالاس للانتصار 3-صفر على وست بروميتش ألبيون. وأهدر بورنموث تقدمه بهدفين قبل أن يفوز 3-2 على ضيفه بلاكبيرن بفضل هدف المهاجم كالوم ويلسون في الوقت بدل الضائع. وكاد ويكومب أن ينجح في تحقيق انتفاضة بعد التأخر 4-1 أمام نوريتش، الذي استفاد من ثلاثية جوردان رودز، لكنه خسر في النهاية 4-3 في لقاء مثير. وفاز ميدلزبره بركلات الترجيح 4-3 على بريستون بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، فيما فاز ليستر 3-1 على ولفرهامبتون بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف.