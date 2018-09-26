﻿«ميلتري تايمز»: واشنطن تقاتل تنظيم «الدولة» في مهمتها الزاحفة في سوريا وعينها على احتواء الوجو د الإيراني

لندن – «القدس العربي»: لماذا يتجنب البيت الأبيض الإعلان عن النصر ضد تنظيم «الدولة » ويعطي بدلاً من ذلك فكرة عن مهمة زاحفة ومستمرة في سوريا؟ يجيب كل من كايل ريمبفر وتود ساوث في مجلة «ميلتري تايمز» على السؤال بالقول إن إشارات البيت الأبيض تأتي في وقت يقف فيه تنظيم «الدولة » على حافة الهزيمة في سوريا ولم يعد يسيطر على مناطق فيها إلا بعض الجيوب في شرقي البلاد في وقت فقد فيه الجهاديون الزخم القتالي.

وخسر التنظيم الدعم العالمي ولم يعد القوة الجهادية الأولى بل وتقترح التقارير الأمنية أنه لم يعد يستطيع السيطرة على الجماعات الموالية له في الدول الأفريقية وغيرها. ويرى الكاتبان هنا أن تردد المسؤولين الأمريكيين نابع من رغبتهم بالحفاظ على دعم الرأي العام للمهام البرية في المنطقة، خاصة أنه من الصعب تسويقها سياسياً للشعب الأمريكي. ولم يعلن أحد من منصة البنتاغون أن التردد في إعلان النصر على الجهاديين مرتبط بالتهديدات الإيرانية وأن «التهديد الشيعي» هو جزء من السياسة الحالية.

بقاء أم خروج

وحسب باري بوسين، مدير برنامج دراسات الأمن في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا (أم أي تي) «لا تتخل عن سلعة تبيع جيداً» و «لا أعتقد أن هناك شخصاً سيقف ويقول: لقد أنهينا المهمة التي جئنا لأجلها وحان وقت المغادرة». ويضيف: «أعظم شيء في المهمة (ضد داعش) هو أنه جرى بيعها للأمريكيين». فمن الناحية الرسمية فإن القوات الأمريكية حوالي 5.000 جندي في العراق و 2.200 جندي في سوريا هي من أجل هزيمة تنظيم الدولة. إلا ان البيت الأبيض بدأ في الآونة الأخيرة بالكشف عن مهمة كبرى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط وهي: احتواء إيران.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون ان مواجهة إيران في الشرق الأوسط ومناطق أخرى هي مهمة جديدة «لن نغادر طالما ظلت القوات الإيرانية خارج حدود إيران وهذا يشمل الجماعات الإيرانية الوكيلة والميليشيات» وهو ما يشير لتحول رئيسي في عمليات مكافحة الإرهاب إلى عمليات تركز على المناورات الجيوسياسية وحروب الوكالة.

ويقول الكاتبان إن تصريحات بولتون تعكس المشاعر المشتركة بين الخبراء في المراكز البحثية والمتشددين في واشنطن والذين ينظرون لوجود القوات الأمريكية كقوة ترجيح ضد التهديدات الإقليمية مثل إيران. ويقول جيمس فيليبس، الزميل البارز في مؤسسة التراث «أفضل بقاء القوات الأمريكية هناك لأجل غير مسمى لأنها ستخدم هدف منع إيران من حرية الحركة والوصول إلى خطوط الإتصال التي تربط غربي العراق مع لبنان». وأضاف: «أعتقد، تحديداً، أنه من الخطأ التخلي عن النقطة العسكرية الصغيرة في التنف على الحدود السورية- العراقية قرب الأردن». وتمثل قاعدة التنف التي تحميها طائرات بدون طيار أمريكية وبعيدة عن مراكز تجمع المقاتلين التابعين لتنظيم «الدولة » مثالاً واحداً عن المهام الإستراتيجية الكبرى المغطاة بغطاء مكافحة تنظيم الدولة.

وقامت وحدات من المارينز بعرض قوة قربها كرد على عملية عسكرية محتملة للروس في المنطقة. ويقول الكاتبان إن سوريا ولسنوات طويلة ظلت ساحة للتنافس الأجنبي والميليشياوي بما فيها الجماعات المدعومة من إيران والقوات الروسية التي تدعم نظام بشار الأسد وكذا المقاتلون الأكراد الذين يدعمهم الأمريكيون، وكذا وتركيا التي تدعم جماعات وتحاول السيطرة على شمال سوريا. ولكن الخبراء يعتقدون أن الوجود الأمريكي هو ما سيدفن ميراث تنظيم الدولة.

حركة تمرد

ويرى قادة البنتاغون أن استمرار الوجود الأمريكي ضروري لمنع عودة التنظيم من جديد مع أن بعض الخبراء يختلفون معهم. ويقولون إن تنظيم «الدولة » ينتعش عادة في الفوضى مثل تلك التي خلفتها الحرب الأهلية والحرب الطائفية في العراق. فالسماح بحرب بطيئة في سوريا يعني كما يقول الخبراء منح التنظيم مساحة للنمو. ويرى جوشوا لانديز، من مركز الدراسات الشرق أوسطية في جامعة أوكلاهوما «أن الجدال الذي يتحدث عن عودة تنظيم «الدولة » إلى سوريا حالة انسحب الأمريكيون زائف» مضيفاً أن: «تنظيم «الدولة » لم ينتشر في المناطق التي كانت فيها الدولة قوية».

وقد تحول تنظيم «الدولة » إلى حركة تمرد على شاكلة الجماعات التي عرفت بالقاعدة في العراق. فالتمرد الذي قادته القاعدة في أعقاب الغزو الأمريكي الذي أطاح بصدام حسين عام 2003. وساهم الوجود الأمريكي الذي استمر لثماني سنوات للحد من نشاط القاعدة ولكنها عادت للظهور في عام 2014 بسبب الحرب الأهلية السورية ونظرًا لتخلي بشار الأسد عن مناطق شرق سوريا بحيث سمح لتنظيم «الدولة » ببناء قاعدة لخلافته في مدينة الرقة. وفي السنوات الأخيرة أصبحت الدولتان في العراق وسوريا قوية. ويرى لانديز أن الطريق الوحيد للإطاحة بتنظيم «الدولة » هو بناء السلام والإستقرار ودولة قوية وإعادة تأهيل الاقتصاد. ويقترح لانديز خروج القوات الأمريكية من سوريا والسماح للبلد كي يجمع نفسه بنفسه «ما تقوم به أمريكا اليوم والذي يقسم البلاد بدون إنفاق المال لإعادة بنائها سيفتح الباب أمام القاعدة أو تنظيم «الدولة » للعودة». ويضيف «نعمل على إفراغ هذه المنطقة الجوفاء وتركها على حالها».

احتواء إيران

ويلاحظ الكاتبان أن سياسة أمريكا الجديدة لاحتواء إيران لم يتم الإعلان عنها رسميا. وأكد وزير الدفاع جيمس ماتيس يوم الإثنين أن الهدف الرئيسي للوجود الأمريكي في سوريا هو مكافحة تنظيم «الدولة » بناء على تفويض من الأمم المتحدة وعملية السلام في جنيف «إن محادثات جنيف، وعملية جنيف يجب ان تتوصل لنتيجة حتى نرى نهاية لكل هذا». وعبر ماتيس عن مخاوفه من دور إيران الخبيث، وهذا ليس جديدا فموقفه من إيران يعود لأيامه عندما كان قائدا للقيادة المركزية «علينا معالجة إيران كجزء من مشكلة كبرى».

وقال إن إيران موجودة في كل مكان يعاني مشاكل بمنطقة الشرق الأوسط «ومن ناحية إنهاء محادثات جنيف فلإيران دور تلعبه وهو التوقف عن إثارة المشكلة». وتنبع قوة التأثير الأمريكي في سوريا من مناطق الأكراد الذين يسيطرون على معظم شمال- شرق سوريا فيما تسيطر تركيا على مناطق محددة في الشمال. والحلم بدولة كردية مستقلة في الشمال مات بشكل كبير. فلم يكن قادة الولايات المتحدة مستعدين لإغضاب تركيا العضو في الناتو من أجل هذا الحلم كما بدا في المواجهة التي برزت حول مدينة منبج.

ويرى الكاتبان أن بقاء مناطق في سوريا تحت السيطرة التركية يرضي بعضاً من طموحات الولايات المتحدة وهي إضعاف الأسد والحفاظ على سوريا فقيرة. ويعلق لانديز قائلاً: « السياسة المعادية لإيران وروسيا تعمل على تعويق عملية إعادة إعمار سوريا، وهم لا يريدون مكافأة روسيا وإيران ومنحهما رصيداً له قيمة». ويفضل الأمريكيون كما يقول لانديز سوريا فقيرة ومحطمة بدلاً من واحدة تستطيع تسليح نفسها من جديد. وبخسارة شمال سوريا ستظل البلاد فقيرة. وهنا مشكلة تتعلق بالتعافي طويل الأمد للبلد والذي لن يتم طالما لم يتوحد.

فطالما ظلت مناطق غير خاضعة للنظام فسيواصل الأسد محاولات استعادتها. وبدون سوريا قوية فالفرصة لعودة تنظيم «الدولة » تظل قائمة.

ويعلق الكاتبان إن جيمس ماتيس قال قبل عام إن تنظيم «الدولة » في حالة هروب «ونقوم بتحطيمه». ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من عمليات ملاحقته هذا العام. وتقوم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أمريكا في الحملة الأخيرة لها في شرق سوريا. فالتنظيم في أضعف حالاته وكذا الحملة ضده تتباطأ. ولاحظ تقرير وزارة الخارجية عن حالة الإرهاب العالمية تراجعا بنسبة 23% في الهجمات الإرهابية لعام 2017 مقارنة مع عام 2016. وهذا هو العام الثالث الذي تراجعت فيه العمليات. ونسب التقرير التراجع للعملية الناجحة ضد الجهاديين في العراق وسوريا. وليس من الواضح إن كانت فروع التنظيم خارج العراق وسوريا مثل أفغانستان وليبيا تشكل تهديداً حقيقياً أبعد من مناطقها. ويقول فيليبس «هناك بقايا لتنظيم «الدولة » في العراق وسوريا قادرة على شن هجمات إرهابية ولكن معظم الهجمات في الدول الغربية قام بها متعاطفون مع تنظيم الدولة».

الوجود العالمي

ويقول توماس موكيتس، المحاضر دي بول والمستشار في مركز العلاقات المدنية- العسكرية في مدرسة الدراسات البحرية العليا إن «الإرهاب هو إزعاج مستمر لكنه ليس مشكلة وجودية». ومع انه مع ممارسة نوع من الضغط على تنظيم «الدولة » إلا أنه ضد ردة فعل عسكرية مفرطة على تنظيم «الدولة » حيث يرى أن نهجاً متوازناً هو ما سيؤدي إلى هزيمة أيديولوجيته وهي التي يقوم بتصديرها ويجذب من خلالها بقية الجماعات. واعترف مسؤول ان الحملة الدولية ضد تنظيم «الدولة » تتطور ولكنها ضرورية. واعترف المسؤول أن تهديد فروع تنظيم «الدولة » خارج العراق وسوريا لا تعكس بالضرورة قدرته على التمدد العالمي والتأثير.

وقال:«يصور البعض تنظيم «الدولة » بنقطة الحبر التي تتمدد عالمياً» مع أن ما يجري «هو إعادة تعليب لجماعات إرهابية محلية وتحمل ماركة تنظيم الدولة». فقد قامت جماعات مثل حركة الشباب في شرق أفريقيا وأبو سياف في الفلبين بتبني أساليب تنظيم الدولة. ومع ذلك فعدد المقاتلين المنتمين إلى تنظيم «الدولة » في أفريقيا لا يتجاوز ال 6.000 مقاتل حسب بيانات مركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية ويست وينغ. ولم يبق من مقاتليه في الفلبين بعد المعركة على مدينة ماراواي سوى 200 مقاتل. وكانت ميزانية العملية الفلبينية في العام الماضي هي 32.4 مليون دولار وضوعفت في العام المقبل إلى 108.2 مليون دولار سيخصص ثلثها للمراقبة وجمع المعلومات والعمليات الإستطلاعية.

الحرب الطويلة

وتساءل خبراء عن قدرة التنظيم السيطرة على أراض كما فعل في العراق وسوريا. وتحدثوا في هذا السياق عن شمال أفريقيا واليمن. ولكن الماركة العالمية تظل جذابة للفروع التي تقاتل من أجل البقاء مثل تنظيم «الدولة » في خراسان أو أفغانستان. ويقول فيليبس إن العلاقات الآيديولوجية بين الجماعة الأفغانية و»الأم» العراقية – السورية قوية وهي أضعف عندما يتعق الأمر بالعلاقات العملياتية والتنظيمية.

ويرى بيل روجيو، محرر «لونغ وور» أن وجود تنظيم «الدولة» في أفغانستان مكون من أعضاء طالبان الساخطين. ولهذا تظل حركة طالبان تهديدا أكبر من تنظيم الدولة. وخصصت الولايات المتحدة الكثير من المصادر لمكافحة التنظيم الموجود في إقليم نانغرهار وقتل العديد من أصحاب القبعات الخضر في العمليات ضده. ويحاول تنظيم الدولة، (ولاية خراسان) تكبير حضوره من خلال القيام بهجمات شرسة ضد المدنيين. وقامت طالبان بهجمات لكن معظمها استهدفت الحكومة والجيش الأفغاني. ولا تزال طالبان قوة متماسكة مقارنة مع تنظيم «الدولة » الصغير نسبياً.

ولا يوجد ما يشير لتهديد ولاية خراسان أو أي فرع للتنظيم التراب الأمريكي. ولا يعرف أنتوني كوردسمان، من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ماذا سيكون لدى امريكا لعمله حالة قررت أن تنظيم «الدولة » في أفغانستان هو تهديد وجودي. وأضاف «الحقيقة أننا نريد الخروج، فهي حرب طويلة». وردد كوردسمان ما قاله لانديز من ضرورة تحقيق الإستقرار لمنع تنظيم «الدولة» من السيطرة على مناطق. وقال:» المشكلة هي أننا لم نظهر استراتيجية أننا سنخلق عملية إعادة إعمار ونعيد تطوير العراق بشكل يفي بالحاجيات مع مرور الوقت». و «أعتقد أن البلد متعب» و «أن الجيش الامريكي متعب من حرب تبدو مفتوحة».

«واشنطن بوست»: «أمريكا- ترامب» دولة بلطجة وليست منارة للعالم

في تعليقها على خطاب الرئيس الأمريكي دونال ترامب يوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قالت الكاتبة في صحيفة «واشنطن بوست» كارين تومتلي إن أمريكا ترامب هي بلطجية وليست منارة للعالم. وقالت «في خطابه للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، وضح الرئيس ترامب رؤيته أكثر من مرة كيف يرى موقع وهدف أمريكا في العالم، كدولة بلطجية وليست منارة».

وفي خطابه هاجم ترامب كل أعدائه المعروفين إلا أن هدفه الرئيسي كان النظام العالمي نفسه. فقد حذر ترامب منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك) أن الولايات المتحدة لن تساعد على حماية أعضائها إن لم تقم بتخفيض أسعار النفط. وقال إن الدعم الخارجي يجب أن لا يقوم على العطف أو الحاجة لكن على ما يقدم في المقابل. وتحدث متفاخراً عن انسحابه من الإتفاق النووي الإيراني وسياساته القاسية المتعلقة بالهجرة وحربه التجارية مع الصين. وتحدث ترامب بنوع من الاحتقار عن المؤسسة الدولية بمن فيها منظمة التجارة العالمية، التي قال إنها بحاجة للتغيير العاجل ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، العار الصارخ لهذه المنظمة ومحكمة الجنايات الدولية التي قال إنها لا تمتع بصلاحية أو شرعية أو تفويض.

وتحدث ترامب متفاخرا عن أجندته التي يطلق عليها «أمريكا أولا»: «رفضنا أيديولوجية العولمة وتبنينا عقيدة الوطنية». وتعلق الكاتبة على أن هذا النوع من القومية الذي يخدم المصلحة الذاتية يعتبر رفضاً صارخاً للخصوصية الأمريكية وأن أمريكا هي كما قال المحامي البيورتاني الإنكليزي جون وينثروب «المدينة المنيرة من فوق التلة» ونقل رونالد ريغان عنه العبارة. وهو ما أكدته نسبة 60% من المشاركين في استطلاع أجراه معهد بروكينغز في عام 2010 وقالوا إن «الله منح أمريكا دوراً خاصاً في التاريخ البشري».

وفي المقابل يحمل ترامب رؤية مظلمة عن أمريكا التي يحاصرها العالم وليست الدولة القائد له. وفي خطابه في الأمم المتحدة ويرى أن لا دولة يحق لها الزعم بأنها تحمل المثل والمسؤوليات التي تضطلع بها أمريكا في العالم. وقال: «كل واحد منكم اليوم هو مبعوث ثقافة متميزة وتاريخ غني وشعب تربطه الذاكرة والتقاليد والقيم بشكل يجعل من بلدنا لا مثيل له في أي مكان» وأضاف أن «هناك الكثير من الدول تحاول تحقيق رؤاها الخاصة وبناء مستقبلها المشرق وملاحقة أحلامها الرائعة، من المصير والإرث والوطن». وتقول إننا لم نتبعد كثيراً عن باراك أوباما الذي هوجم لأنه عبر عن الرؤية نفسها للعالم عندما سئل في أول رحلة خارجية له كرئيس عام 2009 إن كان يؤمن بالمدرسة التي ترى أن هناك خصوصية أمريكية تؤهلها لقيادة العالم فأجاب قائلاً: «أؤمن بالخصوصية الأمريكية بنفس الطريقة التي يؤمن بها البريطانيون بالخصوصية البريطانية والإغريق بالخصوصية الإغريقية». والفرق هو أن أوباما كان يدعو إلى مشاركة وانخراط أمريكي أكبر مع العالم في وقت يرى فيه ترامب أنه يجب على الدول العمل معاً عندما تكون مصالحها متناسقة. والمشكلة في رفض العولمة هي أن البعض قد لا يوافق. فلربما أعطت الأساليب التي يستخدمها ترامب نفوذاً له على المدى القصير إلا أن الدول التي يقوم باستهدافها مثل الصين قد تبحث عن خيارات أخرى.

والصين تحديدا مستعدة لملء الفراغ الذي تخلفه الولايات المتحدة التي تنسحب من النظام العالمي. وتعلق الكاتبة هنا أن بعض الأمثلة التي استخدمها لدعم رؤيته تثير الكثير من التساؤلات والشك بشأن أطروحته «هناك الهند، مجتمع حر بمليار نسمة تقوم وبنجاح بنقل ملايين الفقراء إلى الطبقة المتوسطة». وتتساءل ألا يوجد هناك مثال أفضل من الهند عن المنافع من العولمة. وقال ترامب إن «الدول ذات السيادة المستقلة هي العربة الوحيدة التي نجت فيها الحرية واستمرت الديمقراطية وانتعش السلام» ولهذا «علينا حماية سيادتنا واستقلالنا العزيز علينا». وتقول إن أمريكا هي التي بنت معظم النظام العالمي الذي يريد ترامب التخلي عنه، وتأمل أن يكونة النظام العالمي بدرجة من القوة للإستمرار حتى وإن لم تقده أمريكا.