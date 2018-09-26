﻿دنيا عبد العزيز أفضل ممثلة دور ثاني في مهرجان «همسة»

القاهرة – «القدس العربي»: كشفت إدارة مهرجان «همسة الدولي للآداب والفنون» عن تكريم الفنانه دنيا عبد العزيز بجائزة أفضل ممثله دور ثان عن دورها في مسلسل «رحيم» ضمن تكريمات المهرجان في دورته السادسة.

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة في المهرجان والتي تضم لجنة تحكيم المهرجان كلا من الفنان عزت أبو عوف الرئيس الشرفي للمهرجان والمخرج أشرف فايق، رئيس لجنة التحكيم والسينارست عاطف بشاي، والإعلامي إمام عمر والإعلامي سمير فقيه، ومدير المهرجان عمرو فتحي الحصرى ومريم فتحي الحصري ورئيس المهرجان الإعلامي فتحي الحصري.

ويحمل المهرجان في دورته الحالية إسم وحش الشاشة «فريد شوقي» وسيقام يوم الأحد المقبل في قاعة «سيد درويش».