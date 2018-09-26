﻿ولاية فرجينيا متّهمة بإذلال النساء خلال زياراتهن السجون

واشنطن ـ أ ف ب: اتُّهمت ولاية فرجينيا الأمريكية بإخضاع النساء لمعاملة مذّلة بعدما حظرت سلطات السجون فيها السدادات القطنية المستخدمة خلال الدورة الشهرية على كلّ الزائرات، بحجّة التصدّي لمحاولات الاتجار بالمخدرات.

واعتبر الاتحاد الأمريكي للحـــرّيات المدنية هذا التدبير الذي تحظر بموجبه الكؤوس والسدادات القطنية «غير مقبول».

وقالت هذه المنظمة الكبرى المعنية بالدفاع عن الحرّيات إن «هذا التدبير ليس تدّخلا في الحياة الخاصة فحسب، بل إنه أيضا تمييزي ومذّل»، مشيرة إلى أنه «يلزم الأشخصاص الراغبين في زيارة سجين بالتضحية بكرامتهم وبصحتهم».

ومن المرتقب دخول هذا الحظر حيز التنفيذ عما قريب في سجون فرجينيا كلها، بحجّة مكافحة تهريب المخدرات التي تخفيها بعض النساء في مهابلهن، حسب تبرير إدارة السجون.

وستقدّم للزائرات فوطا صحية لدى وصولهن إلى السجن.

وستتيح كاميرات مراقبة جسدية التأكد من تطبيق الإجراءات الجديدة.