﻿شعر الفيلة يحوَّل إلى مجوهرات جالبة للحظ… في فيتنام

بوون ما توت (فيتنام) ـ أ ف ب: في فيتنام ينتزع شعر من ذيل الفيلة لاستخدامه في صناعة مجوهرات يفترض أنها جالبة للحظ والثروة.

ويبلغ سعر الشعرة الواحدة 20 دولارا، ما يشكل مجالا مدرا للأرباح في بلد يسجل فيه اتجار غير قانوني بقرون وحيد القرن وحراشف آكل النمل الحرشفي وأنياب النمر ومرارة الدب.

وتقول امرأة تبيع مجوهرات كهذه في بلدة في هضاب وسط فيتنام: «سأنتزع شعرة أمامك لتتأكد أنها أصلية».

وتقول ديون سلاغتر، من منظمة «آنيملز إيجا» غير الحكومية، إن غالبية ذيول الفيلة تدخل بالتهريب من الدول المجاورة أو إفريقيا. ففي فيتنام 80 فيلا في الأسر وحوالي المئة في البرية.

وتوضح بأسى: «الذيل مهم جدا لنظافة الفيلة الجسدية. ومن خلال انتزاع الشعيرات التي تغطيه أو من خلال قطعه يصاب الحيوان بإعاقة».

وفي أحدى أساطير هذه الأقليات فإن العثور على شعرة فيل أمر يجلب الحظ والثروة.

وتقول الباحثة لي نغا ني كدام المتخصصة في أقلية إيدي: «لطالما اعتبر أفراد هذه الأقلية أن الفيلة جزء من العائلة، وهم لا يلحقون بها الأذى أبدا».