﻿ضاعت محفظته فتم القبض عليه

فيينا ـ أ ف ب: أُوقف شاب في الثانية والعشرين، في النمسا، بعدما فقد محفظته التي عثر فيها على عدة أوراق نقدية مزيفة من فئة خمسين يورو، على ما ذكرت شرطة أيزنشتات في شرق البلاد.

وقال المشتبه فيه الذي تم التعرف إليه بفضل بطاقة الهوية الأصلية الموجودة في المحفظة، إنه حصل على الأوراق النقدية المزيفة عبر الإنترنت ليشتري بها المخدرات.

وأعلنت الشرطة النمساوية أنها ساهمت في التعرف على هوية مزيف عملات في بولندا وتوقيفه بعد الاشتباه في بيعه حوالي 10 آلاف من الأوراق النقدية المزيفة من فئة 50 يورو عبر الشبكة المظلمة «دارك نت».