﻿عرض أزياء على نافورة «تروكاديرو» أمام برج إيفل

باريس ـ أ ف ب: مشت عارضات دار «إيف سان لوران» على المياه وخلفهن برج إيفل، مساء الثلاثاء، في عرض أزياء لمجموعة ربيع وصيف 2019 تضمن تصاميم مثيرة في باريس.

فقد أقام مصمم الأزياء البلجيكي، أنطوني فاكاريلو، المشرف على مجموعات الدار، منصة العرض على نافورة «تروكاديرو» الشهيرة وقد أحاطها بأشجار نخيل اصطناعية مضاءة بأنوار بيضاء براقة.

وقد جلست في الصف الأمامي عارضتا الأزياء الشهيرتان: البريطانية كايت موس، والأمريكية سيندي روفورد، والممثلة والمغنية الفرنسية شارلوت غينزبور، وفرنسوا-هنري بينو رئيس مجلس إدارة مجموعة «كيرينغ» التي تملك دار «سان لوران» وزوجته الممثلة سلمى حايك التي ارتدت الأسود.