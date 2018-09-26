﻿السجن ثلاثة أشهر لوالد طفل أنقذه مهاجر افريقي في باريس

باريس ـ أ ف ب: حكم على والد الطفل الذي أنقذه مهاجر مالي غير قانوني من السقوط من على شرفة منزله في باريس، بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب إخلاله بواجباته العائلية. وقد حكمت محكمة الجنايات أيضا على هذا الرجل البالغ 37 عاما والذي ترك ابنه البالغ أربع سنوات وحيدا في الشقة الباريسية في أيار/مايو الماضي، بالخضوع لدورة لتعليم الأهل على التزام مسؤولياتهم في تربية أطفالهم على نفقته.

وقد أنقذ هذا الطفل الذي كان متدليا من شرفة منزله، بشجاعة لافتة على يد الشاب المالي مامودو غاساما، الذي تسلق أربع طبقات في خطوة موثقة بالفيديو، أصدر على إثرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرارا بمنحه الجنسية الفرنسية.

وكانت النيابة العامة طلبت السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ لوالد الطفل.

وقالت المدعية العامة إن هذا الطفل «كان ليموت ربما» فيما لو لم يهب لنجدته مامودو غاساما، مشيرة إلى أنه بقي متدليا من على الشرفة لفترة ست دقائق. ورغم أن هذا الرجل «المتعلق بشدة بأطفاله» أبدى «ندما عميقا» لما حصل، لكن ما قام به يمثل «تقصيرا فادحا». وفي 26 أيار/مايو، أمضى الأب وطفله النهار في مجمع «ديزني لاند» الترفيهي قبل أن يتوجه الوالد مساء للتبضع. وأراد الطفل الشقي الذي أطفأ شمعته الخامسة، الثلاثاء، البقاء في المنزل لمشاهدة التلفزيون، وهو ما رضخ له الوالد من دون إدراك الخطر المتمثل بإبقاء باب الشرفة مفتوحا، على حد تعبيره. وقد تغيب الوالد عن المنزل لفترة تقرب من الساعة، حسب الادعاء، وتأخر في العودة لالتهائه باللعب بهاتفه المحمول. وقال: «لقد عدلت مساري كي أمسك بشخصية «بوكيمـــون» (في لعبة «بوكيمون غو») وهي هواية يقول إنها «تقربه» من ابنه.

وأوضح الطفل للشرطيين أنه لاحظ أن والده «تأخر كثيرا» في العودة، ما جعله يظن أنه توجه مجددا من دونه إلى «ديزني لاند» ما حذا به للانضمام إليه، وبما أن باب المنزل كان مغلقا لجأ إلى محاولة الخروج من الشرفة.

وقد دعا محامي الأب لتبرئة موكله.