﻿روبوت معطل على المريخ… من دون إمكانية الاتصال به

واشنطن ـ أ ف ب: أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أنها نجحت في التقاط صورة للروبوت «أوبورتونتي» الذي دخل في سبات منذ عاصفة غبار في حزيران/يونيو، لكنها لم تتمكن من الاتصال به.

وقد تمكنت «ناسا» بفضل كاميرا عالية الوضوحية في القمر الاصطناعي «مارس ركونيسانس أوربتر» في 20 أيلول/سبتمبر، من التقاط صورة للمنطقة التي دخلها المسبار في سبات بعد هبوب عاصفة غبار هائلة في حزيران/يونيو غطت الكوكب الأحمر لمدة أشهر. ولم يرسل المسبار أي إشارة منذ العاشر من حزيزان/يونيو الماضي. وبعدما حجب الغبار أشعة الشمس التي تغذي ألواحه بالطاقة، توقف «أوبورتونتي» عن العمل. وأمل مهندسو «ناسا» لفترة طويلة أن تصمد بطارياته وقتا كافيا لإيقاظ الروبوت ما أن تتبدد العاصفة.

إلا أن العاصفة تبددت ولم تتمكن «ناسا» بعد من الاتصال بالروبوت الذي كانت مهمته الأساسية تمتد إلى 90 يوما فقط في عام 2004. لكنه استمر في العمل لسنوات طويلة بعد ذلك.

وفي الصورة تظهر بوضوح تضاريس وادي برسيفيرنس حيث يتواجد الروبوت. وفي 31 آب/أغسطس، قالت «ناسا» إنها تحدد مهلة حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر لإعادة الاتصال بالروبوت. وبعد انقضاء هذه المهلة تعتبر المهمة قد انتهت في حال الفشل في الاتصال به.