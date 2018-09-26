﻿نزاع محتدم في كاليفورنيا على حق دخول الشواطئ العامة

سانتا كروز، كاليفورنيا (الولايات المتحدة) ـ أ ف ب: قد يظن كثيرون أن هذا الخليج الرملي الصغير متاح للجميع كسائر شواطئ كاليفورنيا الممتدة على مساحة ألفي كيلومتر مربع، غير أن السياج المعدني والحارس عند المدخل وتعرفة الدخول المحددة بمئة دولار سنويا تشي بالعكس.

وتحتل الشواطئ الخاصة كذلك، الواقعة في سانتا كروز في جنوب كاليفورنيا، موقعا مركزيا في معركة قضائية كبيرة تتعلق بحق العامة في ولوج هذه الشواطئ.

وعلى بعد ساعة بالسيارة إلى الشمال، يدور نزاع قضائي منذ حوالي عقد حول شاطئ مارتينز بيتش، أبطاله أشخاص من هواة الرياضات المائية وأعضاء في لجنة حماية الساحل للإبقاء على حق العامة في الدخول، في مواجهة مشاريع أحد الأثرياء الناشطين في قطاع المعلوماتية.

فمنذ شراء فينود خوسلا ملكية عقارية تفوق مساحتها 21 هكتارا في 2008 (مقابل 32,5 مليون دولار حينها) يسعى رجل الأعمال هذا، وهو أحد مؤسسي مجموعة «صن مايكروسيستمز»، بشتى الطرق إلى قطع أي طريق إلى الشاطئ عبر أراضيه.

وقد رفع القضية إلى المحكمة العليا، أعلى مرجعية قضائية في الولايات المتحدة، التي ستقرر ما إذا كانت هي الجهة المخولة بالنظر في المسألة أم لا.

وتعكس هاتان الحالتان العوائق الكبيرة التي توضع أمام المواطنين العاديين الراغبين في الإفادة من الشواطئ في كاليفورنيا، رغم أن قوانين الولاية تكفل الولوج الحر إلى هذه المساحات العامة الممتدة على 2045 كيلومترا منذ 1976.

ويقول بات فيسارت، المشرف على تطبيق هذا القانون في شمال كاليفورنيا: «هذا الأمر يمثل ضغطا مستمرا»، مضيفا: «من يملكون المال الكافي لشراء عقار على البحر يبحثون باستمرار عن طرق لعزل المكان قدر الإمكان».