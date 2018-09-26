اللجنة الرباعية الدولية “قلقة” إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة

نيويورك: أعربت اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، الأربعاء، عن “قلق بالغ” إزاء الوضع الإنساني واستمرار التصعيد في قطاع غزة.

جاء ذلك عقب لقاء لمبعوثي اللجنة (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا) علي هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث آفاق مفاوضات السلام والأوضاع الميدانية، خاصة في غزة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في بيان، إن ممثلي اللجنة أعربوا عن “قلقهم البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، وكذلك إزاء استمرار أعمال التصعيد في القطاع.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعًا معيشية متردية، جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى اعتداءات عسكرية إسرائيلية متواصلة.

ويزيد من هذه المعاناة استمرار الانقسام الجغرافي بين غزة والضفة الغربية، والسياسي بين حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، منذ صيف 2007.

وشددت اللجنة الرباعية الدولية على أهمية “تمكين السلطات الفلسطينية الشرعية في قطاع غزة ومعالجة جميع الاحتياجات الإنسانية”.

ووقعت “حماس” و”فتح”، في القاهرة يوم 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017، اتفاقًا للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية.

لكن تطبيق الاتفاق تعثر، وسط خلافات واتهامات متبادلة بين الحركتين بشأن بعض الملفات.

( الأناضول)