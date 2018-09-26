ترامب: حل الدولتين أو دولة واحدة أمر جيد بالنسبة لي للقضية الفلسطينية

نيويورك: قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الأمر سيكون جيدا بالنسبة له إذا تم إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني سواء بحل الدولة الواحدة أو الدولتين، وذلك بعد أن أعرب عن دعمه في وقت سابق، الأربعاء، لحل الدولتين.

وأضاف ترامب: “إذا كان (الطرفان) سعيدين، فإن هذا أمر جيد لي بالنسبة لأي (حل) منهما”، لكنه أضاف أنه يعتقد أن حل الدولتين “أكثر احتمالا”.

وتابع ترامب خلال مؤتمر صحافي في نيويورك: “إذا أراد الإسرائيليون والفلسطينيون دولة واحدة فهذا أمر جيد بالنسبة لي، وإذا أرادا دولتين فهذا جيد لي. أنا سعيد إذا أصبحا (الطرفان) سعيدين”.

وأردف قائلا: “أنا مُيّسر”.

وكان ترامب قد قد أبدى موافقته في وقت سابق من الأربعاء على حل الدولتين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قائلا: “أعتقد أن حل الدولتين سيكون أفضل”.

( د ب أ )