برشلونة يُنهي أسبوعه الحزين بسقوط مُفزع أمام المتعثر الليغا (فيديو)

مدريد – “القدس العربي” : تجرع برشلونة من كأس الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم، بسقوطه أمام مُضيفه ليغانيس بنتيجة 1-2، في اللقاء الذي جرى مساء، الأربعاء، على ملعب “البلدي دي بوتاركي”، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإسباني، ليخرج برشلونة من مباراتي هذا الأسبوع بنقطة واحدة، بعد تعادله يوم، السبت الماضي، أمام جاره الكاتلوني جيرونا بهدفين لمثلهما.

تقدم الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لسحرة البلو غرانا، بعد مضي 12 دقيقة،بتسديدة مباغتة للحارس. هنا اعتقدت جماهير البرسا أن فريقها سيعود إلى المدينة بمهرجان أهداف، خاصة بعد استحواذ ميسي ورفاقه على مجريات الأمور، إلى أن انقلبت المباراة رأسًا على عقب مع بداية الشوط الثاني.

وفي ظرف دقيقتين، اهتزت الأرض تحت أقدام ارنستو فالفيردي ورجاله، بإدراك ليغانيس هدف التعديل عن طريق المغربي نبيل الزهر، بضربة رأسية غالط بها الحارس الألماني تير شتيغن، وتبعه زميله أوسكار رودريغيز، بالهدف الثاني في نفس الدقيقة، لينفجر ملعب المباراة من حماسة الجماهير ليغانيس التي لا تُصدق ما يحدث على أرض الملعب.

ونجح الحارس إيفان كويار في الإبقاء على تقدم فريقه، بالتصدي لفرصة كوتينيو وإيفان راكيتيتش المزدوجة، قبل أن يُهدر سيرجي روبرتو أسهل فرصة للتعديل في الدقائق الأخيرة، ليُحقق ليغانيس انتصاره التاريخي الأول على حساب عملاق الليغا، الذي احتفظ بالصدارة بفارق الأهداف فقط وبشكل مؤقت لحين انتهاء مواجهة إشبيلية وريال مدريد، بينما الفريق الفائز، فقد ابتعد عن مؤخرة ترتيب اندية الليغا، متقدمًا للمركز السابع عشر برصيد 3 نقاط.