ترامب عن كوريا الشمالية: إذا لم يتم انتخابي لاندلعت حرب
Sep 27, 2018
نيويورك: قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن العالم كان سيشهد حربا مع كوريا الشمالية، إذا لم يتم انتخابه.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي في نيويورك: “ملايين الأشخاص كانوا سيقتلون. وكان يمكن أن تكون هذه حربا عالمية بسهولة بالغة”.
وقال: “لو لم أُنتخب ، لكانت هناك حرب”، مضيفا أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أرسل له “خطابين رائعين” بدا أنه يريد “إنجاز الأمور”.
وحول اتفاق محتمل مع بيونج يانج بشأن نزع السلاح النووي ، قال ترامب: “لا أريد الدخول في لعبة الوقت”.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “الآن نحن في موقف عظيم“.
(د ب أ)