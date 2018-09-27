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ترامب عن كوريا الشمالية: إذا لم يتم انتخابي لاندلعت حرب

Sep 27, 2018

نيويورك:  قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن العالم كان سيشهد حربا مع كوريا الشمالية، إذا لم يتم انتخابه.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي في نيويورك: “ملايين الأشخاص كانوا سيقتلون. وكان يمكن أن تكون هذه حربا عالمية بسهولة بالغة”.

وقال: “لو لم أُنتخب ، لكانت هناك حرب”، مضيفا أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أرسل له “خطابين رائعين” بدا أنه يريد “إنجاز الأمور”.

وحول اتفاق محتمل مع بيونج يانج بشأن نزع السلاح النووي ، قال ترامب: “لا أريد الدخول في لعبة الوقت”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “الآن نحن في موقف عظيم“.

(د ب أ)

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