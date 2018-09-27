السيسي ونتنياهو يبحثان في نيويورك سبل إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط

نيويورك: بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي صباح الخميس أن السيسي استقبل في مقر إقامته بنيويورك نتنياهو على هامش اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن الرئيس المصري أكد أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وقال راضي إن السيسي أشار إلى “ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية”.

وأضاف المتحدث الرئاسي أن نتنياهو أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر المهم في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.