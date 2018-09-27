500 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى خلال نحو ساعة

القدس المحتلة: اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى، بمدينة القدس، بمناسبة عيد العُرْش اليهودي.

وقال فراس الدبس، مسؤول قسم الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، إن 500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في غضون الساعة صباح اليوم، من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

ويرجح أن تتزايد أعداد المقتحمين حتى ظهر الخميس.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى خلال فترة عيد العُرْش اليهودي الذي بدأ الإثنين ويستمر أسبوعا.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.

وكانت دائرة الأوقاف قد دعت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مرارا على مدى السنوات الماضية لوقف الاقتحامات دون أن يجد مطلبها أي استجابة. (الأناضول)