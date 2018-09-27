“ريفيرا الشرق الأوسط”.. أضخم وأفخم مشروع سياحي في السعودية

الرياض: أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الأربعاء، خططاً لوجهة سياحية فاخرة على ساحل البحر الأحمر ستقوم بـ”إرساء مفهوم جديد كلياً للسياحة المتركزة حول النقاهة والصحة والعلاج”.

وأطلق على المشروع اسم “أمالا” والذي سيكون بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “وجهة سياحية فائقة الفخامة”.

وبحسب البيان فإن المنطقة ستكون “ريفيرا الشرق الأوسط نظراً لكونها امتداد طبيعي لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل”.

وأوضح البيان أنه سيتم وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019، وتدشين المرحلة الأولى منه نهاية عام 2020، وسيتم الانتهاء من المشروع بحلول عام 2028.

سيتم وضع حجر الأساس للمشروع في الربع الأول من عام 2019، وتدشين المرحلة الأولى منه نهاية عام 2020، وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 2028.

وأكد صندوق الاستثمارات العامة أن “أمالا إلى جانب مشاريع نيوم والبحر الأحمر يمثل جزءاً من محفظة المشاريع السعودية العملاقة التي تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتطوير منظومة جديدة للسياحة في المملكة، وتعظيم دورها في دعم التنويع الاقتصادي”.

يدفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خطة إصلاح اقتصادية واجتماعية اطلق عليها اسم “رؤية 2030” طرحها عام 2016 وتهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتنويع الاقتصاد لوقف الارتهان التاريخي للنفط.

وأعلنت السلطات السعودية الثلاثاء أنها ستبدأ إصدار تأشيرات سفر للسياح الراغبين في حضور فعاليات رياضية وثقافية اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر المقبل، في قرار غير مسبوق يهدف إلى إطلاق قطاع السياحة بالمملكة الخليجية الغنية. (أ ف ب)