مقتل قائد حوثي و14 من مرافقيه بغارة جوية في الحديدة

صنعاء: أعلنت قوات الجيش الحكومي اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، الخميس، مقتل قائد حوثي و 14 من مرافقيه بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، في محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت “ألوية العمالقة” (قوات يمنية جنوبية تدعمها الإمارات)، في بيان، إن “غارة لمقاتلات التحالف العربي استهدفت ثكنات وتجمعات لمسلحي الحوثي وتعزيزات عسكرية كانت في طريقها إلى الكيلو 16”.

وأوضحت أن “جماعة الحوثي حاولت فتح طريق إمداد لها بعد أن قطعت قوات ألوية العمالقة طريق الإمداد لمسلحي الحوثي عن طريق الحديدة من صنعاء”.

وذكرت أن الغارة أسفرت عن مقتل المقدم علي أحمد المعوضي المكنى بـ”أبو مقدام” و14 من مرافقيه.

ولا تزال الجبهة الشرقية والغربية في محافظة الحديدة تشهد معارك متقطعة بين قوات الجيش الحكومي من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، منذ إعلان القوات الحكومية بمساندة التحالف العربي استئناف العمليات العسكرية فيها بعد فشل مشاورات السلام في جنيف. (د ب أ)