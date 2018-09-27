الخطيب يدعو مشجعي “الأهلي” للتوقف عن شتم تركي آل الشيخ- (فيديو وتغريدات)

لندن- “القدس العربي”: دعا محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، جماهير الفريق للتوقف عن شتم، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، قائلاً لهم “ادعموا ناديكم”.

وفي حديث لقناة النادي الأهلي التلفزيونية، قبل مباراة الفريق مع نظيره النجمة اللبناني، مساء الخميس، في إياب الدور 32 لبطولة الأندية العربية، قال الخطيب: “الجمهور هو داعم رئيسي لنا في كل شيء وغدا لدينا لقاء هام أمام النجمة ثم في الثاني من شهر أكتوبر المقبل أمام وفاق سطيف”.

وأضاف: “ادعموا ناديكم ولاعبيكم وهذا ما اعتدنا عليه دائما منكم أن تكونوا محفزين للاعبين وأن تركزوا مع فريقكم”.

وتابع الخطيب: “أرجو أن تبتعدوا عن أي شيء آخر والهتافات ضد الأشخاص أو الهيئات، جمهور الأهلي دائما هو سبب رئيسي في أن يُكبر ناديه ويدعم لاعبيه أثناء الأزمات”.

وختم حديثه قائلاً لجماهير الأهلي: “ابتعدوا عن أي شيء يمكن أن يسيء”.

بدورها، ردّت جماهير فريق الاتحاد السعودي على جماهير الأهلي، وأعلنت دعمها لتركي آل الشيخ، موجهة الشكر له.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصوراً لجماهير الاتحاد، وهي تردد هتافات داعمة لآل الشيخ، ومنها: “تركي الشيخ طال عمره.. الكل يعجز عن شكره”.