الجبير لكندا: لسنا جمهورية موز! – (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، على موقف بلاده من الأزمة الدبلوماسية مع كندا، في إشارة إلى “مطالبة” كندا بإطلاق سراح نشطاء اوفقوا بقضايا أمن دولة.

وقال الجبير في لقاء بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي الأربعاء، “الأمر مشين للغاية من وجهة نظرنا بأن دولة ستجلس هناك وتعطينا محاضرة وتقدم طلبات ’نحن نطالب بالإطلاق الفوري‘! حقا!! حسنا نحن نطالب بالاستقلال الفوري لكوبيك! نحن نطالب فورا بمنح حقوق مساوية للكنديين من أصول هندية، ماذا تتحدثون عنه؟ يمكنكم انتقادنا حول حقوق الإنسان ويمكنكم انتقادنا حول حقوق المرأة، أمريكا تفعل ذلك البرلمان البريطاني يفعل ذلك والدول الأوروبية أيضا، هذا حقكم، نعم يمكننا الجلوس والتحدث حول ذلك، ولكن نطالب بإطلاق السراح الفوري! ماذا نحن؟ جمهورية موز؟”.

وأضاف: “هل تقبل أي دولة بذلك؟ لا، إذا لم نتخذ خطوات فهذا يعني أننا ضعفاء وإذا اتخذنا خطوات فإننا سنضر بعلاقاتنا مع دولة صديقة، نحن لم نقم بذلك، بل أنتم، أصلحوا الأمر إذا، فأنتم مدينون لنا باعتذار، يمكنكم التحدث معنا حول حقوق الإنسان في أي وقت تريدون ويسرنا أن نجري هذا الحوار ونقوم به مع كل حلفائنا ولكن محاضرتنا؟ مستحيل، لن يحدث ذلك.. لا نريد أن نكون كرة قدم سياسية في السياسة الداخلية بكندا، هذا ما أصبحنا فيه، اعثروا على كرة أخرى للعب فيها ليس السعودية، ولهذا كان رد الفعل في بلدنا في غاية القوة، والحل سهل جدا، اعتذروا، قولوا انكم اخطأتم..”

وتابع: “الطلاب (المبتعثون) موجودون في كندا إلى حين نجد مكانا لنقلهم، أوقفنا الاستثمارات الجديدة في كندا وأوقفنا الاستثمارات الكندية الجديدة في المملكة العربية السعودية وأوقنا الرحلات الجوية لكندا، وطلبنا من كندا سحب سفيرهم واستدعينا سفيرنا هناك..”.

وكانت أزمة دبلوماسية قد ثارت بين الجانبين، الشهر الماضي، عندما دعت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند الرياض إلى الإفراج عن “نشطاء مجتمع مدني” تم توقيفهم في المملكة.

واستدعت السعودية سفيرها لدى كندا، وطالبت سفير الأخيرة لديها بمغادرة البلاد، على خلفية ما اعتبرته الرياض “تدخلا في الشؤون الداخلية”، وأعلنت السعودية، تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.