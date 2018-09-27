ريهانا تساعد في بناء مستشفى في ملاوي – (صور)

لندن – ” القدس العربي ” : شاركت النجمة العالمية ريهانا مؤخراً في أحد الأعمال الخيرية، حيث تتواجد الآن في ملاوي وهي واحدة من أفقر البلدان، ووقد قضت وقتها في بناء مستشفى.

وأثارت صور لريهانا عبر مواقع التواصل الإجتماعي ضجة كبيرة ، حيث ظهرت وهي تحمل الرمال والماء من أجل المساعدة فى بناء المستشفى ، لتتحول ريهانا لمحط إشادة، فوصفها الكثيرين بأنها الأكثر “تواضعاً” وأنها باحثة عن استقرار البلدان الفقيرة، والتي تعيش حالة من التوتر والفقر في العالم.

وفي جولتها بملاوي بصفتها سفيرة عالمية للشراكة العالمية من أجل التعليم، أوضحت ريهانا أنها تريد أن تعيش تجربة مباشرة مع الأطفال ، حيث يعيش نصف السكان تحت خط الفقر، وخلال هذه الرحلة إختلطت ريهانا مع الأطفال، حيث خصصت لهم الوقت لتعليمهم الرياضيات.