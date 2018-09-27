اعتقالات واسعة في صفوف مشجعي الأهلي بعد الهتافات المسيئة لآل الشيخ.. وتساؤلات: هل لسواد عيونه؟

لندن- “القدس العربي”: شنت أجهزة الأمن المصرية، حملة اعتقالات واسعة في صفوف جماهير النادي الأهلي، عقب الهتافات التي أطلقتها الجماهير، واحتوت شتائم ضد المستشار السعودي، تركي آل الشيخ، خلال مباراة النادي المصري، مع ضيفه فريق حوريا الغيني، السبت الماضي، وفقاً لمصادر حقوقية مصرية.

وقال المحامي المصري محمود رفعت، إن قوات الأمن اعتقلت 71 شخصاً من مشجعي الأهلي بعد أن داهمت منازلهم، وأضاف رفعت في تغريدة على تويتر: “تم القبض على 71 من مشجعي الأهلي حتى الآن من منازلهم وعملهم بسبب المدعو تركي شيخ والعدد سيزداد الأيام القادمة”.

وأضاف أن ” تركي لن يترك مصر، فمرضه النفسي سيمنعه من الرحيل وسيبقى معه السؤال لكل نطع في جيش مصر: أين كرامتكم؟ فالكل يعرف أن الشرطة رغم جرمها طراطير والسيسي يحكم باسم الجيش”.

تم القبض على 71 من مشجعي الأهلي حتى الان من منازلهم وعملهم بسبب المدعو تركي شيخ والعدد سيزداد الأيام القادمة.

تركي لن يترك #مصر فمرضه النفسي سيمنعه من الرحيل وسيبقى معه السؤال لكل نطع في #جيش_مصر: أين كرامتكم؟ فالكل يعرف أن الشرطة رغم جرمها طراطير و #السيسي يحكم باسم الجيش. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 27, 2018

وأفاد ناشطون وحقوقيون نقلاً عن أهالي وأصدقاء عدد من مشجعي “الأهلي”، أن عناصر من جهاز الأمن الوطني، اعتقلت بعضهم بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم، وحتى من على المقاهي.

بدوره، قال المحامي محمد حافظ، إن لديه حتى الآن أسماء 13 شخصاً اعتقلوا من محافظة القاهرة، وأربعة من محافظة الإسكندرية، وشخصين من محافظة كفر الشيخ، وآخر من مدينة بنها، ولكن العدد أكبر من ذلك، مضيفاً أن بعض المقبوض عليهم لم يحضر المباراة، طبقاً لما ذكره موقع “مدى مصر”.

وأوضح حافظ أن أماكن احتجاز المشجعين غير معروفة حتى الآن، وهم محتجزون دون التحقيق معهم، أو توجيه التهم إليهم، فيما تقدم عدد من أهالي المقبوض عليهم، خلال الأيام الماضية، ببلاغات للنائب العام لإثبات واقعة القبض، وعدم معرفتهم بأماكن احتجاز ذويهم أو الاتهامات الموجهة إليهم، مطالبين بإطلاق سراحهم.

وفي سياق ذي صلة، دعا محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، جماهير الفريق للتوقف عن شتم، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، قائلاً لهم “ادعموا ناديكم”.

وأضاف: “ادعموا ناديكم ولاعبيكم وهذا ما اعتدنا عليه دائما منكم أن تكونوا محفزين للاعبين وأن تركزوا مع فريقكم”.

وتابع الخطيب: “أرجو أن تبتعدوا عن أي شيء آخر والهتافات ضد الأشخاص أو الهيئات، جمهور الأهلي دائما هو سبب رئيسي في أن يُكبر ناديه ويدعم لاعبيه أثناء الأزمات”.

وختم حديثه قائلاً لجماهير الأهلي: “ابتعدوا عن أي شيء يمكن أن يسيء”.