نائب أردني يطالب وزير الداخلية بالإعتذار بعد أن وبخه رقيب سير- (فيديو)

عمان- “القدس العربي”: أعلن عضو مجلس النواب الأردني عبدالله القرامسة عن غضبه الشديد بسبب تكريم رقيب سير بأمر من مدير الأمن العام، بعد أن وبخه علنا في الشارع، مطالبا وزير الداخلية سمير المبيضين بتقديم اعتذار فوري.

ووفقا لفيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكد القرامسة، بعد صراخ وغضب نيابي تحت القبة من قبل كثير من النواب، أنه يعاني من ضغط نفسي وعائلي نتيجة ما تعرض له بعد تكريم الأمن العام لشرطي السير.

وأوضح أنه لا يريد الإساءة للشرطي، لكنه تعرض لتجريح وإساءات كبيرة نتيجة هذا الموقف، مشيرا إلى أنه لم يطلب من أي شرطي تمييزه عن أي مواطن، ويعامل الشرطة دائمًا بلطف.

وبحسب الفيديو، فقد طالب القرامسة وزير الداخلية سمير المبيضين بتقديم اعتذار فوري عما بدر من المديرية بتكريم الشرطي دون سماع أقواله ومعرفة ما جرى بينهما.

واختتم حديثه قائلا: “أقسم بالله العظيم لن تمر هذه الجلسة حتى يعتذر وزير الداخلية”.

ومن جانبه، التزم رئيس الوزراء عمر الرزاز الأربعاء تحت قبة البرلمان بإجراء تحقيق له علاقة بقرار مدير الأمن العام تكريم شرطي السير، مؤكدا حرصه على هيبة سلطة البرلمان بعد تلقيه رسالة رسمية من رئيس مجلس النواب تتضمن شكوى قدمها النائب عبد الله القرامسة ضد مدير الأمن العام بسبب ذلك التكريم.

وتم تداول شريط فيديو يظهر فيه شرطي السير وهو يوبخ النائب القرامسة، خلال أزمة سير خانقة في أحد الشوارع في العاصمة عمان، قال الشرطي وهو غاضب: “حتى لو أنك نائب.. سولف بأدب!”، أي “تحدث بأدب”.

ولاقى شرطي السير تأييدًا كبيرًا من الجمهور بسبب موقفه وبسبب مشاعر الشارع ضد النواب.

لاحقًا ظهر الشرطي نفسه بصورة تكريمية من قبل قائده الميداني وبأمر مباشر من مدير الأمن العام فاضل الحمود، أثارت جدلاً واسعًا وغضبًا في أوساط النواب وبدأت اتصالات لتطويق المسألة.