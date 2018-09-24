بعد الكشف عن حملها بطفلتها الثالثة.. ماذا قالت نانسي عجرم عن رغبتها في إنجاب صبي؟ (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديو للفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، تتحدث فيه عن رغبتها في إنجاب صبي، وذلك بعدما كشفت مصادر إعلامية أن نانسي حامل بطفلتها الثالثة.

ويعود مقطع الفيديو، إلى العام الماضي، عندما ظهرت نانسي في حلقة من برنامج “كل يوم جمعة” الذي كان يقدمه الإعلامي المصري، عمرو أديب، على شاشة قناة ON.

وتحدثت النجمة خلال الحلقة عن عائلتها، وأشارت إلى أن زوجها يبدي اهتماماً كبيراً بابنتيهما، مضيفة أنه يحبهما ويهتم بهما ويدللهما بشكل دائم.

وردت نانسي على سؤال طرحه عليها عمرو أديب عن مدى رغبتها في إنجاب صبي، أجابت بمقطع من أغنيتها “يا بنات”. وختمت: “هيدا جوابي إلك”.