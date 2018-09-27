منى زكي تقلد رقصة محمد هنيدي على هامش فعاليات مهرجان الجونة- (فيديو)

القاهرة – “القدس العربي”: شاركت الفنانة منى زكي وهي عضو في لجنة تحكيم للأفلام الروائية الطويلة، في إحدى فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، وهي أن يتم سؤالها عن حياتها الشخصية أثناء لعب الكوتشينة.

وردت منى على سؤال أن زوجها أحمد حلمي يغير عليها من أحد الممثلين فردت نافية، كما قالت إنها تفضل التمثيل مع كريم عبد العزيز لأنها شاركت أحمد السقا الكثير مع الأعمال، كما قامت بتقليد رقصة الفنان محمد هنيدي في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”.