المغربية إيمان الباني بين أحضان زوجها الممثل التركي مراد يلدريم على متن اليخت – (صورة)

لندن – ” القدس العربي ” : تمضي ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني ​ عطلتها برفقة زوجها النجم التركي مراد يلدريم ​​.

ونشرت إيمان عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، صورة لها مع زوجها، وعلّقت: “لا شيء فالدنيا يضاهي سعادة وجودك مع نصفك الآخر فحينها تشعر بأنك اكتفيت من الدنيا وما فيها”.

والجدير بالذكر أن مراد قد أهدى زوجته مؤخراً منزلاً جديداً يصل سعره إلى 4 مليون دولار أميركي، وذلك بعد أيام قليلة من إحتفاله بعيد ميلاده في شهر ايار/مايو الماضي، والذي إحتفلا به في جزر المالديف.