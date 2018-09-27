قمر ترد بنشر الصورة التي جرّت عليها اتهامات العري – (شاهد)

“القدس العربي”: قامت الفنانة اللبنانية قمر بإعادة نشر صورة لها على موقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، بعد أن كانت هذه الصورة أثارت جدلا واسعا، حيث اتهمها العديد بـ”العري”.

وكانت تبدو قمر بالصورة التي نشرتها مؤخرا للترويج لأغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “أنا حالة”، للوهلة الأولى كأنها من دون ثياب وهي تعزف على آلة تشيللو الموسيقية.

وبعد اتهامها بالعري والجرأة، أعادت قمر نشر الصورة بلقطة أقرب عبر خاصية “ستوري”، لتبين أنها لم تكن عارية، وأثبتت انها كانت ترتدي “bodysuit” بلونٍ لحمي.

وعلقت قائلة: “شو عم تنتقدوا؟ أنا اذا اتحجّبت بتنتقدوني…إلى كل المنتقدين ذوي العقد النفسية، قبل ما تحكموا وتهاجموا وتشوفوا كل شي غلط ركزوا بالأول، لأن عيوبكم ما بتشوفوها إلا بغيركم.. ارتقوا أيها الشعب العربي ويا أيها الناس عليكم بأنفسكم”.