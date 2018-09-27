إيران: إسرائيل “ستندم” إذا شنت هجمات أخرى في سوريا

جنيف: قال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن إسرائيل ستندم إذا واصلت مهاجمة جيش النظام السوري وحلفائه وتدعم إيران وروسيا رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات.

لكن إسرائيل، التي يتزايد قلقها من احتمال أن ترسخ إيران وجودا عسكريا طويلا في سوريا المجاورة، تقول إنها شنت أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا خلال العامين الماضيين.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية عن شمخاني قوله اليوم الخميس “الكيان الصهيوني يسعى إلى استمرار الأزمة في سوريا حيث قام بتصرفات لدعم المجموعات الإرهابية واستهدف جيش النظام السوري والقوات المحاربة للإرهاب، ففي حال استمرار هذه التصرفات سيواجه ردود فعل تجعله يندم على ذلك”.

ولم يوضح المقصود بذلك.

ويتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يترأسه الرئيس حسن روحاني، القرارات المتعلقة بالسياسات الخارجية والأمنية بالتنسيق مع الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأدلى شمخاني بهذه التصريحات خلال لقاء مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في طهران.

وقالت روسيا يوم الاثنين إنها ستزود النظام السوري بنظام صواريخ إس-300 أرض/جو رغم اعتراض إسرائيل القوي، وذلك بعد أسبوع من سقوط طائرة عسكرية روسية بنيران الدفاعات الجوية للنظام السوري.(وكالات).