عرض أغلى حذاء في العالم ثمنه 17 مليون دولار في دبي – (فيديو)

لندن – ” القدس العربي ” : يعرض فندق برج العرب في دبي حذاء، هو الأغلى في العالم، للبيع بسعر 17 مليون دولار. والحذاء مصنوع يدوياً في إيطاليا من الذهب والجلد والحرير وفيه المئات من قطع الألماس.

وقالت مصممته ماريا ماجاري التي تصمم الأحذية في شركة “جادا دبي” إنه صنع يدوياً في إيطاليا، وفيه 236 قطعة من الألماس بالإضافة إلى قطعتين من الألماس الشفاف الذي لا شوائب فيه.

وسيتم عرض الحذاء الأغلى في العالم على الإطلاق ، إلى جانب مجموعة من الأحذية الأخرى المرصعة بالمجوهرات والألماس والياقوت والذهب، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 26 أيلول / سبتمبر 2018 في برج العرب. كما ستتضمن المجموعة أيضاً، صندلاً يصل ثمنه حتى 25 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى حذاء بـ 27 ألف دولار، وآخر بـ 17 ألف دولار.