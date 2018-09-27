بلاغ ضد ممثل مصري بتهمة “الترويج للشذوذ والتحريض عليه”

“القدس العربي”: كشفت وسائل إعلام مصرية، أن محامي ويدعى طارق محمود تقدم ببلاغ رسمي للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الخميس، ضد الممثل المصري خالد أبو النجا، متهما إياه بـ”الترويج للشذوذ والتحريض عليه”.

وجاء في البلاغ، أن “أبو النجا دأب، من خلال تصريحاته على صفحته الرسمية على “تويتر”، على التحريض على الشذوذ الجنسي والترويج له من خلال وصفه بأن المثلية الجنسية ليست حراما، وهو بذلك يدعو لممارسة الشذوذ الجنسي والتحريض عليه، مخالفا لكافة تعاليم الأديان السماوية التي حرمت هذا الفعل، ومنافيا لقيم وتقاليد الشعب المصري”.

كما طالب المحامي بـ”فتح تحقيقات عاجلة وفورية، واستدعاء أبوالنجا لمواجهته بما صدر عنه من تصريحات، وطالب بإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة التحريض على ممارسة الفجور والتحريض عليه”.

ويأتي ذلك بعد أيام من قيام الفنان المصري خالد أبو النجا بنشر تغريدة بعنوان “كفاية عك”، وكتب في محتواها: “للمرة الألف علم الرينبو لا يمثل غير حقيقة مؤكدة علميا، وهي أن هناك أطياف للحب كما النور بأطيافه، مطاردة هذا العلم عك!، من يخاف هذه الحقيقة وهذا المعني المسالم فهو أحد أسباب معاناة المثليين، المثلية ليست اختيار ولا مرض ولا انحراف سلوكي ولا حرام.. كفاية عك”.

يشار إلى أن الفنان المصري خالد أبو النجا كان أثار جدلا بعد إعادة نشر صور له عاريا تماما من جلسة تصوير قديمة، ما جعله يواجه اتهامات بـ”الشذوذ الجنسي”، ليرد على الاتهامات قائلا: إنه “فخور بجلسة التصوير ولا يهمه كلام الناس وانتقادهم”.

#كفاية_عك

للمرة الألف

علم الرينبو لا يمثل غير حقيقة مؤكدة علميا و هي ان هناك أطياف للحب كما النور باطيافه

مطاردة هذا العلم عك!

من يخاف هذه الحقيقة و هذا المعني المسالم فهو احد أسباب معاناة المثليين

المثلية ليست اختيار ولا مرض ولا انحراف سلوكي ولا حرام #كفاية_عك#no_hate https://t.co/BWodcaONZz — Kal Naga – أبوالنجا (@kalnaga) September 24, 2018