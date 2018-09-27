بعد المغرب.. أهم إذاعات تونس تعلن وقف بث أغاني سعد لمجرد

لندن – ” القدس العربي ” : بعد قرار عدد من الإذاعات المغربية وقف بث أغاني سعد لمجرد، على خلفية القضايا المتورّط بها، أعلنت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية وقف بث أغاني المجرد.

وفي بيان نشرته الإذاعة على موقعها الرسمي: “إدارة الموسيقى في إذاعة موزاييك إف إم وقف بثّ أغنيات الفنان المغربي سعد لمجرّد”.

وتعد هذه الخطوة الأولى في تونس ضد لمجرد بعد مطالبات من أصوات نسائية، لكنها تظل قوية رغم ذلك، إذ إن إذاعة “موزاييك إف إم” تعتبر الاذاعة الاكثر استماعاً في تونس منذ سنوات.

والجدير بالذكر أن إذاعتا “هيت راديو” و”راديو 2 إم” المغربيتان أعلنتا التوقف عن بث أغاني لمجرد قبل نحو أسبوع.