جدل بسبب ملصق عملاق يمجّد “جنودا إسرائيليين” في إيران – (صورة)

“القدس العربي”: كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن مصممي إعلان في إيران ارتكبوا خطأً فادحاً، عندما وضعوا ثلاثة جنود إسرائليين داخل لوحة إعلان عملاقة علَقت في مدينة شيراز جنوبي البلاد، خلال الاحتفال بذكرى الحرب الإيرانية العراقية، وقد كان من المفترض أن يكونوا جنودا إيراينين.

وقامت السلطات الإيرانية بإزالة لوحة الإعلان على الفور، بعد أن لاحظ بعض سكان مدينة شيراز ذلك “الخطأ الفادح” في اللوحة التي علقت في ميدان نامازي الرئيسي في المدينة، وكتب عليها أبيات للشاعر الفارسي علي معلم الدمغاني يشيد فيها بـ”الشهداء” الذي سقطوا في الحروب.

ويظهر في اللوحة الإعلانية ثلاثة جنود من المفترض أنهم إيراينون، ولكنها كانت في واقع الأمر صورة لجنود إسرائليين يحلمون رشاشات من فئة “إم 16” الأميركية، والتي لا تستخدمها القوات المسلحة الإيرانية.

وأثارت تلك الواقعة ردود فعل ساخرة ومستهجنة على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، كما التقط بعضهم التقط صورا مع اللوحة بطريقة ساخرة.

ويأتي هذا في الوقت الذي قال فيه علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن إسرائيل ستندم إذا واصلت مهاجمة جيش النظام السوري وحلفائه وتدعم إيران وروسيا رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات.

لكن إسرائيل، التي يتزايد قلقها من احتمال أن ترسخ إيران وجودا عسكريا طويلا في سوريا المجاورة، تقول إنها شنت أكثر من 200 هجوم على أهداف إيرانية في سوريا خلال العامين الماضيين.