كومباني قائد مانشستر سيتي يتعهد بمساعدة المشردين في المدينة

لندن : قرر فينسنت كومباني قائد فريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ، التبرع بكل أرباحه في الموسم المقبل ، لمساعدة المشردين في مانشستر.

ووحد كومباني 32/ عاما/ جهوده مع آندي بيرنهام عمدة مانشستر وصحيفة “مانشستر إيفينينغ نيوز” ، سعيا لتوقير سرير لكل مشرد ينام في شوارع المدينة.

وسيتبرع كومباني بكل ما يحصل عليه من أرباح، لصالح صندوق مساعدة المشردين، الذي أسسه بيرنهام ، حسب ما ذكرته صحيفة “مانشستر إيفينينغ نيوز” اليوم الخميس.

وقال المدافع البلجيكي كومباني “لقد منحني مانشستر الكثير: مسيرة احترافية هائلة على أعلى المستويات، كما حظيت بدعم هائل من الجماهير، أنا مدين بالكثير.”

وأضاف “على مدار الأعوام العشرة الماضية، كنت محظوظا بلعب دور في انطلاقة مانشستر سيتي إلى الأمام، كناد وكعلامة تجارية.”

ومن جانبه، تبرع بيرنهام أيضا بنسبة 15 بالمائة من راتبه لصالح صندوق دعم المشردين. (د ب أ).