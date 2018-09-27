إيقاف رونالدو مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا

برلين : أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس أن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس تلقى عقوبة الإيقاف مباراة واحدة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المباراة التي جمعت فريقه ببلنسية في وقت سابق من هذا الشهر.

وحصل رونالدو على بطاقة حمراء مثيرة للجدل بعدما ظهر وهو يسحب بقوة شعر مدافع بلنسية جيسون موريلو في الشوط الأول من المباراة التي فاز بها يوفنتوس 2 / صفر.

ويغيب رونالدو، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس، عن مباراة فريقه المقبلة بالبطولة أمام يونغ بويز السويسري المقرر إقامتها يوم 2 تشرين أول/أكتوبر، ولكنه سيكون قادرا على السفر لمواجهة فريقه القديم مانشستر يونايتد بعدها بثلاثة أسابيع.(د ب أ).